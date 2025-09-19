BUAP participa en simulacro nacional

María Huerta

Tras el simulacro nacional hace unos momentos en todo el país, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo, se dijo orgullosa por la participación de la comunidad universitaria.

“Somos una amplia comunidad universitaria, que se cuida y nos cuidamos nosotros”.

En un breve mensaje luego del simulacro, que con una hipótesis por sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la rectora resaltó que se debe reforzar el trabajo de protección y prevención.

Mientras, el personal de Protección Civil, que apoyó al simulacro en Ciudad Universitaria detalló que se desalojaron los 16 pisos de la Torre de Gestión en un tiempo de 8 minutos 53 segundos, con un total de evacuados de 428 personas y el ejercicio final durí 14 minutos sin novedad.