Operador de Gamesa provoca choque por manejar con su celular en la mano

- Choque frontal deja dos hombres lesionados en Tlacotepec.
Desde Puebla
El conductor de una camioneta repartidora de galletas Gamesa, presuntamente entretenido con el teléfono celular, perdió el control de la unidad e invadió el carril contrario, se impactó de frente contra un automóvil particular.
Dejó 2 hombres lesionados en Tlacotepec de Benito Juárez.
El percance ocurrió en el tramo carretero Yehualtepec–Tepanco de López, a la altura de la comunidad de Tecalzingo.
Al lugar arribaron elementos de Protección Civil municipal, así como paramédicos de SUMA Yehualtepec, quienes brindaron los primeros auxilios a los tripulantes.
Agentes de tránsito de Tlacotepec se hicieron cargo de los peritajes correspondientes, para deslindar responsabilidades.
