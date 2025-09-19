Detuvimos el vehículo del posible responsable que abandonó el cuerpo en Analco: Pallares Miranda

María Tenahua

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda señaló que los cuerpos en las inmediaciones del mercado 5 de Mayo y Analco se deben a la lucha de control entre las plazas.

Destacó que ya se detuvo a la persona que manejó el vehículo en que se trasladó el cuerpo, para abandonarlo en el jardín de Analco el 15 de septiembre.

En este sentido, indicó que los delincuentes aprovechan la coyuntura de los eventos como fue el Grito de Independencia para atemorizar a los ciudadanos.

En su turno, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Franco Rodríguez comentó que la delincuencia organizada ha contraatacado con el abandono de cuerpos.