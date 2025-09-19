San Pedro Cholula se suma al Simulacro Nacional 2025

*Con 60 segundos en cronómetro, la Presidencia Municipal fue desalojada*

Desde Puebla

*19 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, se sumó al Simulacro Nacional 2025, ejercicio realizado en todo el país como parte de la estrategia de prevención y cultura de la protección civil.

En punto de las 12:00 horas, los teléfonos móviles y las alarmas de las oficinas del Ayuntamiento comenzaron a sonar. De inmediato, el personal evacuó la Presidencia Municipal en un tiempo de 60 segundos, mientras el equipo de Protección Civil activaba los protocolos de seguridad correspondientes.

Durante el ejercicio se simuló la presencia de dos personas heridas, quienes recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladadas a un hospital como parte del protocolo. Posteriormente, autoridades y trabajadores reanudaron sus actividades de manera habitual.

La presidenta municipal, Tonantzin Fernández, reconoció la participación de todas y todos los involucrados, y subrayó la importancia de fomentar la cultura de la prevención para reducir riesgos y consecuencias ante cualquier fenómeno natural, como los sismos.

Cabe destacar que este simulacro se realizó bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en el Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán.