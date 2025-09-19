Salud Sección Principal

En Tepeaca, murió atropellada mujer de la tercera edad

By Redaccion2 / 19 septiembre, 2025

Desde Puebla

Una mujer de aproximadamente 70 años de edad perdió la vida de manera trágica atropellada en Tepeaca.

En las inmediaciones del tianguis del viernes.

Testigos llamaron a los números de emergencia, pero técnicos de urgencias confirmaron que la mujer había perdido la vida.

 

You may also like

Categorías