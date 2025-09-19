En Tepeaca, murió atropellada mujer de la tercera edad

Desde Puebla
Una mujer de aproximadamente 70 años de edad perdió la vida de manera trágica atropellada en Tepeaca.
En las inmediaciones del tianguis del viernes.
Testigos llamaron a los números de emergencia, pero técnicos de urgencias confirmaron que la mujer había perdido la vida.
