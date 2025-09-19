Identifican al presunto responsable del reclutamiento de 11 personas en Amozoc

Erika Méndez
El titular de la secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, informó que ya fue identificado el presunto responsable del reclutamiento de 11 personas en Amozoc.
En entrevista, dijo que se llama Alexis N., alias “El Caras” quien al momento no ha sido detenido.
Señaló que las autoridades ya le siguen la pista, para capturarlo y continuar las investigaciones de lo sucedido.
