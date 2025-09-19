Video: 8 años del fallecimiento de una mujer y su hija en el sismo de 2017

María Huerta

Hoy se llevó a cabo el simulacro nacional 2025, pero también se cumplieron 8 años del fallecimiento de una mujer y su hija por el sismo del 2017.

Aquel día caminaban por la escuela primaria Héroes de la Reforma de la 11 sur, una de las torres se fracturó, cayó y ocasionó las muertes de ambas personas.

Si bien no se ven flores o una cruz en la zona, personas que caminan a las fuera de la escuela recuerdan el trágico momento, uno de los más mencionados hace ocho años.

Esta historia es una de tantas del pasado 19 de septiembre de 2017 en Puebla.