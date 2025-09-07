¡Nuevo asalto en restaurante; esta vez fue a una marisquería en avenida Margaritas!

*Rateros consumaron el ataque y no fueron detenidos

Desde Puebla

Esta noche de.domingo hombres armados abrieron fuego contra comensales y consumaron el asalto en el restaurante de mariscos “El Timón”, en avenida Margaritas 242 colonia Bugambilias.

Una persona resultó herida de bala y fue atendido por paramédicos de Protección Civil, después trasladada a un hospital.

No se reportaron personas detenidas.