¡Nuevo asalto en restaurante; esta vez fue a una marisquería en avenida Margaritas!

*Rateros consumaron el ataque y no fueron detenidos
Desde Puebla
Esta noche de.domingo hombres armados abrieron fuego contra comensales y consumaron el asalto en el restaurante de mariscos “El Timón”, en avenida Margaritas 242 colonia Bugambilias.
Una persona resultó herida de bala y fue atendido por paramédicos de Protección Civil, después trasladada a un hospital.
No se reportaron personas detenidas.
