Prólogo del libro Preámbulo de gloria

Por Ramón de Jesús Núñez Duval

Escribir, es el lenguaje mismo de la vida, que se va haciendo presente en toda manifestación de amor al prójimo, expresando cada sentimiento en ese darse sin medida, sin esperar nada a cambio, capaz de transformar cada palabra en un átomo que conecte nuestra esencia con la naturaleza misma del porqué de las cosas.

Cuando sentimos la imperante necesidad de honrar la sublimidad de Dios a través de la palabra, ese espíritu creador se va adueñando de ese derroche intrépido que sentimos, cuando entre páginas, la tinta de nuestra pluma va tomando forma y creando el mundo mágico de las letras. El autor Héctor A. Vargas Montaña utiliza estéticamente el verso libre para que la tonalidad natural de sus creaciones poéticas encuentre ese cauce pleno, propio de cada escritor.

Este es un libro cargado de poemas que nos invita a leer y a sentir la presencia del altísimo en cada ser humano carente de necesidades, faltándole quizás, un pan para comer, tenemos que predicar con el ejemplo, pero no haciendo uso de egoísmos ni intrigas, sino usando la palabra sabia del espíritu como escudo y la alabanza eterna a la magnificencia de Dios, como espada.

Cada vez que tomaba en mis manos este exquisito material, me motivaba a bailotear cada verso y hacerlo mío, digiriendo cada enseñanza de fe, presente en la profundidad de su contenido y asumiendo desde mi interior un compromiso de ir dispersando una semilla viviente de esperanza, en el latir de cada corazón, que cree, que aún es posible ser dignos de un mundo mejor.

Haber transitado por los caminos de esta maravillosa obra, es una satisfacción sin límites, porque desde ella podemos transformar vidas y proyectar esa belleza interior que tanto la humanidad necesita para encontrarse consigo misma.

Muy agradecido por el honor conferido,

Sobre el autor:

Ramón de Jesús Núñez Duval, nace en Neiba, Provincia Bahoruco, República Dominicana, escritor, gestor cultural, poeta, narrador, historiador, actor, conferencista, dramaturgo, comunicador, conferencista, filántropo y cinematográfico, reconocido por la Cámara de Diputados de la República Dominicana, mediante Resolución Núm. 00434, de fecha 08/11/22 y Medalla al Mérito del Congreso Nacional de República Dominicana. Ramon de Jesús es coautor de la antología Canto Planetario: Hermandad en la Tierra, Volumen I, compilada por el poeta nicaragüense Carlos Javier Jarquín (HC Editores, Amazon, 2023)