Ceremonia religiosa por inicio de grabaciones de “Hermanas, un amor compartido”

Telenovela protagonizada por Danna García, Adriana Louvier, Osvaldo Benavides y Juan Martín Jáuregui, producida por Silvia Cano.

Por Mino D’Blanc.

El pasado viernes 5 de septiembre en el foro 8 de Televisa San Ángel se realizó una ceremonia religiosa oficiada por el padre Pedro Rocha Martínez con motivo del inicio de grabaciones de “Hermanas, un amor compartido”, la nueva telenovela producida ejecutivamente por la reconocida y experimentada Silvia Cano.

En dicha misa estuvieron presentes además de la productora, elenco del melodrama como Adriana Louvier, Danna García, Juan Martín Jáuregui, Guillermo García Cantú, Juan Carlos Barreto, Eugenia Cauduro, Michelle Pellicer, Daniel Gamma, Mauricio Abularach, Luz María Jerez, Rossana Nájera.

Al término de la ceremonia la productora Silvia Cano aseguró que para ella es un privilegio estar al frente de este equipo, cuya unión, talento y compromiso significan una gran inspiración para enfrentar con éxito este nuevo reto.

“Hermanas, un amor compartido” narra la historia de Rebeca (Danna García) y Mónica (Adriana Louvier) quienes son dos hermanas que vivieron siempre unidas, apoyándose en todo, siendo las mejores amigas. Hasta que un día se ven obligadas a luchar por el amor de Aura (Michelle Pellicer), hija biológica de Rebeca, quien vive llena de culpas por haberla abandonado, pero también hija de crianza de Mónica, quien ha entregado su juventud para sacarla adelante.

“Hermanas, un amor compartido” se estrenará por “las estrellas” en el primer trimestre del 2026 en la barra de las 20:30 horas.