De Alba Jr, Pérez y Girón ganan en La Carrera 1 de GTM PRO1, PRO2 y Light en Súper Copa Chihuahua

Staff/RG

Después de haberse adjudicado la pole en día de ayer, Salvador de Alba Jr. de AGA Racing Team, se impuso de punta a punta en la competencia de Pro 1 que se corrió en el Autódromo Francisco Villa de Chihuahua dentro de la séptima fecha de Súper Copa.

“Siempre es bueno regresar a la victoria y muy importante porque les desconté puntos a Emiliano y a Paul en la pelea por el campeonato. No voy a dejar de luchar porque las posibilidades matemáticas están y ahora ver que pasa en la segunda carrera”, dijo Salvador.

Richards de MG que cruzó la meta segundo, comentó que intentó todo pero que cuando se dio cuenta que iba a ser difícil rebasar al tapatío, se dedicó mejor a sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Gran resultado para Franco Zanella de Z Motors, que ocupó el tercer escalón del podio: “Muy feliz con este resultado porque lo conseguí con la labor de todo el equipo y mi manejo”.

Irwin Vences de Volaris e Irán Sánchez de Tattoo, completaron el podio de la Pro 1.

El piloto local de Shamrock, “Keko” Pérez, se impuso en la Pro 2 y se mostró feliz ya que lo hizo frente a sus coterraneos: “Sigo sumando buenos puntos para el campeonato y vamos por más en la próxima fecha de Puebla”.

Detrás del vencedor cruzó la meta, Rafael Vallina de Coca-Cola sin Azúcar: “No se pudo pero siempre hay revancha, la cual buscaré en la segunda carrera”.

Gran debut del zacatecano Mateo Girón de HO-Blac, en la GTM Light, quien no solamente ganó en su categoría, sino también finalizó noveno en la general: “Creo que cumplí y me sentí muy bien en el auto a pesar que recién lo conocí durante la prácticas y calificación.

El top five de la GTM Light lo completaron Juan Carlos Nuñez de ANVI Motorsports, César Jiménez de Orangino, Jerónimo de Yturbe de Soma y Arturo Bojorquez de Soma.

DE ALBA JR. Y GIRÓN REPITIERON TRIUNFO EN LA GTM PRO 1 Y LIGHT, MIENTRAS QUE EN LA PRO 2 GANÓ SANTOS ZANELLA SR, CARRERA 2

En la carrera 2 de GTM Pro 1 dentro de la Súper Copa Roshfrans en el Autódromo Francisco Villa de Chihuahua, fue nuevamente el tapatío Salvador de Alba Jr. quien subió a la parte más alta del podio, completando un fin de semana redondo, ya que ayer se había adjudicado las dos poles.

“Me voy de Chihuahua con una gran cosecha de puntos y me acercan a los líderes, por lo que de ninguna manera descarto la posibilidad de obtener mi sexto campeonato”, aclaró el piloto Red Cola,Guadalajara-Guadalajara.

Irwin Vences de Volaris se quedó con el segundo lugar y fue claro al manifestar que le faltó muy poco para sumar 100 puntos, vamos a ver que pasa en Puebla y lo hecho en Chihuahua es reconfortante.

“Lastima lo de la primera competencia donde por un golpe tuve problemas con la caja. Lo bueno es que logré reponerme en la segunda y me voy contento del Francisco Villa”, dijo el piloto Chrevron, José Arellano.

El top five de la GTM Pro 1 los completaron Pablo Pérez de Lara de Gas Nieto-RPL y Manolín Gutiérrez de MG.

Excelente resultado para el poblano Santos Zanella Sr. de Z Motors que ganó la GTM Pro 2, en la que el piloto del auto 44, está viviendo su mejores momentos en el automovilismo.

Se podría decir que la participación del zacatecano, Mateo Girón de Blac-HO, fue descollante ya que se llevó todo el fin de semana: “No me puedo despedir mejor de Chihuahua, quiero darle las gracias al equipo HO y logré demostrar que a pesar de mi corte edad, estoy a la altura de los grandes.

Los cinco primeros lugares de la GTM Light lo completaron, Carlos Novelo de ANVI Motorsports, Juan Carlos Nuñez también de ANVI, Jeronimo de Yturbe de Soma y Arturo Bojorquez de Soma

SANTIAGO TOVAR SE LLEVÓ SU TERCER TRIUNFO DEL AÑO EN LOS TRACTOCAMIONES

Santiago Tovar, obtuvo en Chihuahua su tercer mejor resultado de la categoría en este 2025, ya que viene de ganar las competencias de Querétaro y León.

“El equipo hizo un gran trabajo con el tracto. Empezamos arrancando desde la sexta posición, y a partir de allí todo dependía de lo que yo hiciera, esto es algo hermoso que tiene el automovilismo, sufrir si hay que sufrir, pero cuando se gana como hoy, todo vale la pena”, expresó Tovar de Shell Rimula.

El fin de semana resultó importante para el jalisciense, Salvador de Alba Jr., reflejando todo el trabajo que ha venido realizando. Con el tracto No. 48 luciendo los colores de Foton, logró subir al segundo escalón del podio: ““Es algo muy importante para nosotros, hemos trabajado fuertemente para llegar a este podio. Me siento muy contento porque es el reflejo de una ardua preparación”.

Tercero finalizó el regiomontano, Juan Cantú de Compass Blue: “Hay días que no se olvidan. Hoy son uno de ellos porque hubo momentos que tuve que exigirme al máximo para conseguirlo”.

1 26 SANTIAGO TOVAR

2 48 SALVADOR DE ALBA JR.

3 17 JUAN CANTÚ

4 44 EDUARDO ALQUICIRA

5 7 MAJO RODRÍGUEZ