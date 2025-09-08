Operativo interinstitucional encabezado por la FGE deja 11 detenidos y el aseguramiento de inmuebles, armas y droga en Amozoc

Staff/RG

Fue desplegado tras denuncias realizadas en los últimos 3 días por desapariciones ocurridas a principios de agosto del presente

La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que como resultado de un operativo interinstitucional realizado por tierra y aire en el municipio de Amozoc, orientado a la localización de personas reportadas como desaparecidas, se logró la detención de 11 personas, el aseguramiento de inmuebles y diversos indicios relevantes, incluyendo armas de fuego, narcóticos y un vehículo. El dispositivo fue desplegado tras denuncias realizadas en los últimos tres días ante la FGE, correspondientes a desapariciones ocurridas a principios de agosto del presente.

Con estas acciones, en las que participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en coordinación con elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y Policía Municipal de Amozoc, se logran avances importantes en las investigaciones que puedan conducir al esclarecimiento de los hechos y a la localización de las personas reportadas como desaparecidas.

En la colonia Los Pinos, del municipio de Amozoc, se aseguró un inmueble donde fue detenido en flagrancia un masculino identificado como Felipe N., por la probable comisión de delitos contra la salud y portación de arma e instrumento prohibido. En el lugar se localizaron envoltorios que contenían una sustancia granulada con características propias del narcótico conocido como cristal y otros indicios.

En la colonia La Concepción, también en Amozoc de Mota, fueron detenidas diez personas, ocho hombres y dos mujeres, identificados como Liliana N., Jan Carlos N., José Bryan N., Luis Ángel N., Christian N., Karen N., Jovany Jesús N., Diego Jesús N., Eduardo N. y Miguel Sebastián N., por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro. En este inmueble se aseguraron múltiples dosis del estupefaciente denominado cristal.

Además, se ubicó sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura del autódromo, una camioneta marca Toyota, tipo Hilux, color blanco. En su interior se encontraron tres armas largas tipo AR-15, tres armas cortas tipo Glock, calibre 9 milímetros, así como una cantidad considerable de cartuchos útiles.

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene abiertas diversas líneas de investigación con el objetivo de esclarecer los hechos, determinar la responsabilidad penal de las personas detenidas y prioritariamente localizar a las personas que se encuentran en calidad de desaparecidas.