DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Zohran Mamdani, el musulmán y de izquierda que podría convertirse en la pesadilla de Donald Trump: Luis Ochoa Bilbao

Donald Trump es neoyorquino, pero sus paisanos lo repudian, ya que Nueva York es mayoritariamente progresista, demócrata y pronto podría elegir como alcalde a Zohran Kwame Mamdani, de origen musulmán e izquierdista, afirmó Luis Ochoa Bilbao, internacionalista y director de la facultad de Ciencias Políticas de la BUAP.

En la segunda parte de la entrevista, Ochoa Bilbao expuso que, si Mamdani, se convierte en alcalde de Nueva York, sería un duro golpe para el presidente de Estados Unidos, que es neoyorquino, pero siempre ha sufrido el rechazo en su tierra. “Nueva York no quiere a Trump y él se siente ofendido por eso.

“Y que ahora llegue a la alcaldía neoyorquina un musulmán, socialista, que habla de bajar el costo del transporte público, mejorar las condiciones de integración racial, de rescatar Nueva York como santuario de los migrantes, entonces, claro que hay una confrontación” con Donald Trump y su repudio a los migrantes.

En este contexto, es muy probable que el presidente de los Estados Unidos haga todo lo que esté a su alcance, para impedir que Kwame Mamdani se convierta en alcalde de Nueva York, como lo demuestran sus amenazas contra quienes se le oponen, incluido su aliado y ex colaborador en el gobierno norteamericano, Elon Musk, advirtió el académico: Trump agradece disculpas de Musk y frena represalias contra sus empresas; hubo llamada entre ellos, reportan medios

TRUMP, EL NEOYORQUINO…REPUDIADO EN SU PROPIA TIERRA

Ochoa Bilbao puntualizó que las elecciones para alcalde de la ciudad de Nueva York de 2025 se realizarán el 4 de noviembre de este año y describió el entorno en que se podría concretar este proceso:

Eric Adams es el actual alcalde de Nueva York electo en 2021

Llegó mediante la nominación del Partido Demócrata. Se vio envuelto en escándalos de corrupción. Hizo de Nueva York una ciudad santuario para migrantes. Trump lo criticó y el alcalde aceptó terminar con su política de brazos abiertos a los migrantes.

Eso le ganó buenos comentarios de Trump. No obtuvo la candidatura del Partido Demócrata y se lanzará como candidato independiente

Andrew Cuomo fue alcalde de Nueva York. Perdió la nominación del Partido Demócrata

Zohran Kwame Mamdani ganó la nominación del Partido Demócrata para ser el candidato a alcalde de la Ciudad de Nueva York.

Asambleísta estatal por Queens, representante del ala progresista del partido. Impulsa el transporte público gratuito, la congelación de los alquileres, la creación de supermercados comunitarios y la ampliación de derechos para trabajadores.

Resalta la necesidad de equidad en el acceso a la ciudad, la protección de inquilinos y la ampliación de servicios públicos. Mamdani cuenta con el respaldo de organizaciones sindicales y de agrupaciones como la Working Families Party. Mamdani ofreció su apoyo a Brad Lander, mientras que el otro aspirante demócrata hizo lo mismo.

Curtis Sliwa será el candidato del Partido Republicano. Es fundador del grupo Guardian Angels, dirigente y comunicador. Se concentra en una agenda de seguridad urbana, propone incrementar el patrullaje policial y controlar los centros para migrantes.

Sliwa mantiene un discurso sobre la revitalización comercial de barrios afectados por la inseguridad y plantea restricciones al uso de dispositivos electrónicos por menores en espacios públicos. Defiende políticas de fortalecimiento policial y alianzas con comerciantes para mejorar la vigilancia en estaciones y calles.

¡NADIE SABE PARA QUIÉN TRABAJA!: ATAQUES DE TRUMP A CALIFORNIA FORTALECEN A POSIBLE PRECANDIDATO PRESIDENCIAL DEMÓCRATA

Respecto a Gavin Newsom, el demócrata gobernador de California que se enfrentó a Donald Trump por invadir el territorio californiano con fuerzas federales, para hacer redadas antimigrantes, pero después desapareció del contexto político internacional, Ochoa Bilbao lo definió como un boxeador que tira algunos golpes de precisión y luego se repliega, para atacar nuevamente en el momento conveniente:Trump pide encarcelar al gobernador de California; “nadie debe cruzar esa línea”, le responde

Gavin Newsom es inteligente y gobierna una de las 10 regiones más ricas del mundo, con mayores recursos que toda Centroamérica junta y varios países independientes de América latina. California no es un estado cualquiera en EUA, sino uno con una dinámica muy progresista, su gobernador ataca y se repliega, ya que considera que no es el momento oportuno.

Incluso, Gavin Newsom podría convertirse en el candidato presidencial demócrata, aunque primero debe convencer a los de su partido y eso es lo que trata de hacer al mostrarse moderado, con tendencia al centro y que no es radical, aseveró el internacionalista y director de la facultad de Ciencias Políticas de la BUAP: California demandará al gobierno de Trump por carecer de “autoridad” y desplegar a Guardia Nacional