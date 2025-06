Trump pide encarcelar al gobernador de California; “nadie debe cruzar esa línea”, le responde

MILENIO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que, si él fuera Tom Homan, el “zar de la frontera” de su Gobierno, arrestaría al gobernador de California, Gavin Newsom, por su gestión de las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias.

“Si yo fuera Tom, lo haría (…) A Gavin le gusta la publicidad”, dijo Trump al ser preguntado por la prensa sobre un eventual arresto del gobernador demócrata.

“Ha hecho un trabajo pésimo. Me cae bien Gavin Newsom; es buena persona, pero es tremendamente incompetente, todo el mundo lo sabe”, agregó el mandatario republicano.

Así lo dijo:

En respuesta, el gobernador Newsom “Escribió en Instagram que “este es un día que esperaba nunca ver en Estados Unidos. No me importa si eres demócrata o republicano, esta es una línea que no debemos cruzar como nación. Es un paso hacia el autoritarismo”.

Además, Gavin Newsom consideró que el presidente Trump “no busca paz, sino guerra” al desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles.

“No se trata de que no nos guste Donald Trump, solo no nos gustan sus órdenes. Trump no busca la paz, él está aquí por guerra. Él quiere una guerra civil”, aseguró en entrevista con Fox.

Trump arremetió además contra los causantes de los disturbios, a quienes calificó de “agitadores profesionales e insurrectos”, y opinó que “deberían estar en la cárcel”.

La Casa Blanca y el Gobierno de Newsom se han enfrentado en las últimas horas por la decisión de Trump de desplegar a la Guardia Nacional para contener las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias, una medida rechazada por las autoridades locales.

Tom Homan, encargado de la política migratoria de la Casa Blanca, declaró el domingo en una entrevista que Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, podrían ser arrestados. El gobernador respondió con un desafiante: “Tom, arréstame”.

El ‘zar de la frontera’ aclaró este lunes que no hay planes para arrestar al gobernador, pero advirtió que la Administración de Donald Trump no tolerará que nadie “obstaculice la aplicación de la ley”.