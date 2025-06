La Sonora Santanera celebrará 70 años de trayectoria en el Auditorio Nacional

EXCELSIOR

La agrupación celebra con un concierto que conjuga invitados especiales tan diversos como Molotov, Vadhir Derbez, Eme MalaFe, Carlos Cuevas, Carolina Ross y Omar Chaparro

¿Quién no ha escuchado, cantado y bailado en cualquier fiesta familiar esa bonita frase, que a ritmo de música tropical dice: “Este nuevo ritmo, ya todos lo saben, y ya todos dicen ‘¡qué suave, qué suave!’…”. Efectivamente, es La Boa, uno de los temas clásicos de La Sonora Santanera, que este año cumple y festeja 70 años de trayectoria y lo hará en grande con un concierto hoy en el

Auditorio Nacional.

En este recital de la Sonora Santanera con María Fernanda, la agrupación estará acompañada por una serie de invitados especiales tales como Vadhir Derbez, Molotov, Justin Morales, Carolina Ross, Eme MalaFe, Gala Montes, Sandra Itzel, C-Kan, Carlos Cuevas, Omar Chaparro, Pancho Barraza, Regina Orozco, Emilio, José Cantoral, Los Yonics Zamacona, Trex, Tania Laure y algunos otros nombres sorpresa para celebrar con el público a todo lo grande.

Cuenta la leyenda que corría el año de 1955 cuando el trompetista Carlos Colorado Vera, originario de Tabasco y estudiante de la Escuela de Iniciación Artística de Bellas Artes, conoció a un grupo de amigos que compartían el mismo gusto por la música. Fue entonces cuando iniciaron una agrupación musical, entonces bautizada como Tropical Santanera, nombre inspirado en el lugar de nacimiento de su líder, Barra de Santana, hoy es Sánchez Magallanes, Tabasco.

Poco a poco se unieron más integrantes. Tras concursar en el programa de televisión Arte y destrezas, en 1959, y quedar en quinto lugar, hubo ajustes entre sus miembros tras una pausa en sus actividades.

Sin embargo, luego de una reorganización, fueron invitados por el actor, empresario y carpero mexicano Jesús Martínez Palillo para presentarse en el Teatro Follies Berger como acompañamiento de quienes se presentarían. Fue ahí cuando Palillo los rebautizó. Después de presentarse la Sonora Matancera, él los llamó como la Sonora Santanera.

Un año después grabaron su sencillo La Boa, del cantante yucateco Carlos Lico y con arreglos del propio Colorado, que fue todo un hit y le dio la personalidad que hoy conocemos de la agrupación. Más tarde se unió la voz de la cantante Sonia López, quien junto a ellos dejó entre su legado el Álbum azul+.

Tras años de éxitos y giras, el 25 de abril de 1986 murió Carlos Colorado, su fundador, en un accidente, luego de que una pipa de gas impactó con el autobús en el que viajaban.

Carlos Colorado Vera nació en Santana, Tabasco, y ahí a las mujeres les llamaban santaneras’ de ahí el nombre. Él ya estaba aquí en la CDMX cuando terminó su carrera en Bellas Artes y oficialmente la Sonora Santanera se funda en 1955 en (la Ciudad de) México y su primera grabación fue en 1960 con La Boa, que es muy significativa para la cultura mexicana. De ahí para adelante”, expresó Gilberto Navarrete, director general de la Sonora Santanera.

En entrevista con Excélsior, Navarrete destacó que el último fundador en vida de la agrupación fue Andrés Terrones, quien toda su vida estuvo con ellos y que falleció hace alrededor de tres años.

Hay que tener en cuenta que los actuales titulares de los derechos del nombre de la Sonora Santanera los tiene la familia Colorado, la viuda de don Carlos Colorado Vera, Yolanda Almazán y su hija única Norma Yolanda Colorado Almazán Musita, pues fue don Carlos el fundador, dueño y director general de la Sonora Santanera, que fue nombrada Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México.

Nosotros, a principios de mayo y para festejar los 70 años, estrenamos el tema El trompetista, que es un homenaje al fundador de la Sonora Santanera, lo cual no se había hecho antes”, dijo Navarrete, con dos décadas en el grupo y 15, en la dirección.

Reiteró que ellos como agrupación, y luego de una larga controversia legal, tienen la reserva de derechos de autor y, por tanto, “la facultad de usar o explotar en forma exclusiva”, el nombre de la Sonora Santanera.

Es el registro madre de cualquier artista o agrupación y ese pertenece, así lo definieron las autoridades, a la familia Colorado. En este trayecto, se dieron de baja cinco agrupaciones que, también, en algún momento y de alguna manera no legal, habían obtenido un registro.

Hay todavía una que actualmente cuenta con un amparo, que es con lo que se están sustentando. Las leyes estipulan que hay tiempos para todo y nosotros somos respetuosos de esa parte y si ellos cuentan con un amparo y pueden seguir haciendo uso, seremos respetuosos de eso, pero lo que es un hecho es que sólo es un amparo y ello tiene términos y tiempos legales que están por cumplirse.

Carlos Colorado sólo hubo uno y lógica y legalmente siempre le perteneció el nombre. Hay quienes, de alguna manera desleal y abusando de situaciones que no deben de ser, cometieron actos ilegales, pero hoy todo va a buen puerto. Nosotros estamos tranquilos.

Hubieron quienes sí fueron integrantes, eso no se les niega, pero entraron 25 años después de que se fundó la Sonora Santanera y no respetaron esa situación, que se convirtió en controversia y está llegando a feliz término. Cuentan con un amparo, más no les reintegraron sus derechos. Se me hace una manera muy irresponsable de que estén generando eventos y quienes pagan son los empresarios que confían en ellos”, detalló en referencia a La Única Internacional Sonora Santanera, que, por su parte, festejará este aniversario en el mismo recinto el 24 de agosto.

UNA NOCHE ESPECIAL

La cantante María Fernanda expresó su emoción por esta noche de celebración a la que asisten artistas de diferentes géneros musicales.

Me siento afortunada, porque ya estuve en el 60 aniversario y ahora en el 70. Para mí es algo super importante y valioso y se va a echar la casa por la ventana. Creo que va a ser el evento más grande, hasta ahora, de la Sonora Santanera, el nivel de producción y los invitados, así como por lo significativo que es tener siete décadas de trayectoria y seguir en el gusto de los mexicanos”, dijo María Fernanda.

La intérprete destacó la importancia de llegar a nuevas audiencias y permanecer en el tiempo.

Durar tantos años en el gusto de los mexicanos fue algo que hizo su creador Carlos Colorado y nosotros seguimos manteniendo la misma línea que él dejó. Son casi 800 temas los que tiene en el catálogo la Sonora Santanera y Gilberto Navarrete, nuestro director general, siempre ha sido muy cuidadoso. Nos han ofrecido muchas veces grabar temas inéditos, pero él ha sido muy cuidadoso en que se esté rotando todo este catálogo. Eso es lo que hacemos.

Hay éxitos que sabemos que no pueden faltar en las presentaciones, pero también se sacan otros para recordar. Tenemos proyectos con la Maldita Vecindad, Carlos Cuevas, Paquita la del Barrio (qepd) y hay alianzas que nos han acercado a las nuevas generaciones y el tema que la rompió con ellos fue el tema del Bomboro Quiña Quiña con El Bogueto y Uzielito Mx.

La gente se preguntará qué tiene que ver el reguetón mexa con la Sonora Santanera y yo creo que todo, porque son ritmos que nos representan como mexicanos y, finalmente, la Sonora Santanera es una fusión de ritmos. Fue una grata sorpresa porque nos acercó a generaciones de 15 años o menos.

En lo eventos vemos desde niños de cuatro años hasta abuelitos. Siempre digo que la Sonora Santanera es música para compartir con la familia, algo que se ha perdido mucho. Es un valor agregado. Yo escuché a la Sonora Santanera por mis padres y mis padres por mis abuelos. Nuestra gran encomienda es que los más chicos sepan quién es y no se pierda este legado de don Carlos Colorado”, explicó la cantante, quien tiene casi 14 años en el grupo.

PARA VERLA

El concierto será grabado para tener un testimonio de esta celebración con todos estos invitados especiales.