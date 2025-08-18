Lotería Nacional emite billete conmemorativo del bicentenario del Colegio del Estado

Staff/RG

La imagen representativa es el escudo de la BUAP, así como los arcos y escaleras del Edificio Carolino

La Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo del bicentenario del Colegio del Estado, el cual corresponde al sorteo superior número 1717 a realizarse el próximo 31 de agosto. Este billete fue develado por la Rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, la directora General de la Lotería Nacional del Gobierno de México, Olivia Salomón Vibaldo y el secretario de Gobernación del estado de Puebla, Samuel Aguilar Pala.

En el evento realizado en el Paraninfo del Edificio Carolino, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez refirió que “a través de la emisión de este billete queremos que la población se entere del legado del Colegio del Estado, el cual nos recuerda nuestros orígenes y la importancia que tuvo la orden de los jesuitas como promotores de la educación y quienes dejaron huella en esta institución”.

Olivia Salomón, directora General de la Lotería Nacional, expresó que para ella como poblana es significativo rendir homenaje a una universidad que contribuye al desarrollo del estado y de México. “La BUAP, además de una institución educativa, es símbolo de movilidad social, excelencia y compromiso con el país, cuyas raíces se remontan al 9 de mayo de 1578 con la fundación del seminario de la Compañía de Jesús por los jesuitas”.

El bicentenario del Colegio del Estado, hoy BUAP, “nos recuerda que la historia de Puebla ha estado siempre ligada al conocimiento, libertad y justicia social. Hoy la imagen de este billete es el escudo de la BUAP, así como los arcos y escaleras del Edificio Carolino”.

Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación, se sumó a la afirmación de promover la identidad e importancia de la Máxima Casa de Estudios en Puebla en la emisión de este billete de lotería.

El premio mayor es de 7 millones de pesos en una serie, con una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios; además la emisión es de 2 millones 400 mil cachitos del Sorteo Zodiaco. Las utilidades se utilizarán para apoyar a la población migrante.