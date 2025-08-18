Ariadna Ayala equipa con kits médicos a 30 Casas de Salud de Atlixco

Staff/RG

Con el firme compromiso de fortalecer la atención primaria y dignificar el trabajo comunitario, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, encabezó la entrega de kits médicos a 30 Casas de Salud del municipio, acompañada de autoridades auxiliares, responsables de las sedes y ciudadanía.

Cada kit contiene un baumanómetro, estetoscopio, termómetro digital y oxímetro, instrumentos esenciales para garantizar diagnósticos básicos y una atención más oportuna en beneficio de cientos de familias. Los equipos fueron entregados directamente a las encargadas de las Casas de Salud, personal capacitado y comprometido con el bienestar de sus comunidades.

En su mensaje, la presidenta Ariadna Ayala reconoció el papel sensible y solidario del personal de salud en las localidades:

“Estas herramientas representan un acto de dignificación a su labor y un homenaje a las tradiciones de nuestras comunidades, donde las Casas de Salud son el primer cobijo y apoyo en momentos de necesidad”.

Con esta acción, el Ayuntamiento refrenda su visión de un gobierno cercano, sensible y humano, que prioriza el cuidado de la salud y el bienestar de las y los atlixquenses.