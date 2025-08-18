“Keko” Pérez y el Shamrock Racing, con doble victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Staff/RG

Perfección, es la palabra que define el fin de semana del equipo chihuahuense Shamrock Racing, en la sexta fecha de la GTM Pro 2, el pasado 16 de agosto durante la participación de la Súper Copa Roshfrans en el SpeedFest, subiendo a lo alto del podio del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El Shamrock Racing volvió a la acción en la categoría Gran Turismo México, tomando el sexto desafío doble en la pista capitalina, sabiendo que un resultado positivo le podría meter de lleno a la batalla en busca de refrendar el título obtenido en 2024.

No podía ser mejor el comienzo, consiguiendo las dos “Pole” de la categoría con su piloto Rogelio “Keko” Pérez en el MG #3 PPG / NORTON / TEKBOND / ANBEC / SAPISA / Pinturas San Mateo, puesto de privilegio para luchar en un sábado lleno de actividad que comenzaría desde temprana hora.

“La calificación era muy importante y nos propusimos hacer bien las cosas el viernes para arrancar desde un buen sitio. Eso se notó desde el principio y lo conseguimos, tener la Pole para las dos carreras nos daba además, una motivación extra para el sábado”, expresó Rogelio.

Sería desde la mañana sabatina cuando los motores comenzarían a sonar en el SpeedFest, dándose el primer reto para el chihuahuense en punto de las 9:25 am, reto inicial en donde la fortaleza del Shamrock Racing saldría a flote, consiguiendo ir hacia adelante para liderar de principio a fin los Pro 2, consiguiendo el triunfo y top-10 general al cruzar la meta en el sitio 7.

Sin embargo, eso no sería todo, más tarde se corría el segundo de los hits a 40 minutos de duración, en el que nuevamente se vería un dominio pleno de la GTM Pro 2 por parte de “Keko”, quien tomaba su segunda victoria del fin de semana para dejar un paso perfecto y nuevamente estar en el top-10 general.

“Conseguimos lo que se buscaba, llevarnos todos los puntos para poder escalar en el campeonato y así llegar bien posicionados a la carrera de casa. Ha sido un fin de semana perfecto para nosotros, eso nos deja muy contentos porque hemos dejado claro que queremos el título y vamos a dar todo para conseguirlo”, finalizó el chihuahuense.

Ahora, el Shamrock Racing tendrá su compromiso más especial de la temporada 2025 de la Súper Copa Roshfrans, recibiendo al campeonato en casa, el próximo 7 de septiembre cuando se corra en el Autódromo Francisco Villa, de Chihuahua.