José Arellano subió al podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Con podio incluido, José Arellano y el Chevron Tame Racing firmaron una actuación importante en la sexta fecha del campeonato Gran Turismo México Pro 1, logrando un sólido fin de semana durante la visita de Súper Copa 2025 al Autódromo Hermanos Rodríguez como parte del SpeedFest.

El calendario 2025 de la Súper Copa le puso un reto importante e interesante al Chevron Tame Racing, llegando a la capital mexicana con su piloto José Arellano, en busca de volver al buen camino en el campeonato Gran Turismo México Pro 1.

Todo daría inicio el día viernes al desarrollarse las prácticas y el par de calificaciones, en donde sería veloz al mando de su auto #29 Chevron Havoline / Big Auto/ MasterFit, obteniendo el tercer cajón de salida para ambas carreras a 40 minutos de duración.

“Comenzamos muy bien, con un auto que nos daba un estupendo rendimiento y nos permitió hacer un par de calificaciones positivas para los objetivos que trazamos. Al final nos sentimos bien en el trazado, sabíamos que la calificación sería fundamental y la aprovechamos al máximo”, dijo Arellano.

A temprana hora del sábado 16 de agosto, se daría el arranque del hit 1 en el imponente Hermanos Rodríguez, una competencia llena de emoción en la que Arellano pelearía fuertemente entre el grupo puntero, logrando ver la bandera a cuadros en el tercer sitio, para regresar al podio, siendo un resultado alentador, reflejo del gran trabajo realizado.

Más tarde, ya con el reloj dictando las 14:20 horas, se daría la ronda final de esta fecha, teniendo una entrada importante en las tribunas para ver a José Arellano firmar un top-10 más a su cuenta, séptimo escalón general que le permite salir de la capital con un balance a favor.

“Ha sido un buen día, se nos dio ese podio por el que trabajamos tanto y que los contactos nos habían impedido conseguir. Ahora hay que tomar todo lo positivo para poder potenciarlo y transformarlo en mucho mejores resultados para nosotros en el cierre de temporada”, finalizó el piloto del Chevron Tame Racing.

José Arellano y el Chevron Tame Racing ahora se enfilan rumbo a Chihuahua, 7ª fecha del campeonato Gran Turismo México Pro 1, el próximo 7 de septiembre cuando la Súper Copa lleve toda su emoción al norte del país.