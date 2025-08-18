Bandai Namco: México vive una nueva era del anime

Staff/RG

El mercado de merchandising de anime creció 10.65%, del 2023 al 2024.

Durante el Gundam Summit 2025, celebrado a puerta cerrada en la Ciudad de México, Bandai Namco reafirmó su liderazgo en la industria del anime y cultura pop japonesa. El encuentro reunió a ejecutivos de Crunchyroll, TV Azteca y representantes clave del retail nacional, para compartir tendencias y estrategias sobre el incremento de la demanda de este tipo de entretenimiento en el mercado mexicano.

Y es que este fenómeno ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, en gran parte por el contenido que se ha generado en diversas plataformas digitales, llegando a nuevos consumidores. De acuerdo con Grand View Research, el mercado de merchandising de anime creció 10.65%, del 2023 al 2024.

A nivel local, el anime y la cultura kawaii están viviendo una nueva era. Durante el último año, marcas como Banpresto, Tamagotchi y Gashapon han tenido un crecimiento del 60%. La demanda por productos originales y de colección sigue en aumento, ya que, esto representa para los fans de todas las edades una forma de expresar su identidad, preservar un vínculo emocional con sus franquicias favoritas y ser parte de una comunidad global que comparte la misma pasión.

“Eventos como Gundam Summit fortalecen el trabajo colaborativo que tenemos con empresas y retailers, quienes son parte fundamental para seguir atendiendo la creciente demanda de los mexicanos por el anime. Estamos seguros de que este tipo de colaboraciones son el punto de partida para que los nuevos y los clásicos seguidores sigan disfrutando de productos de calidad” afirmó César Muratalla, Director Comercial de Bandai Namco México.

La empresa nipona continúa liderando la transformación del coleccionismo y el entretenimiento, conectando generaciones y manteniendo sus franquicias icónicas vigentes y relevantes; demostrando que coleccionar figuras dejó de ser solo un pasatiempo para convertirse en una forma auténtica de expresión personal, un puente generacional que une pasado, presente y futuro.

“Esto va más allá de la venta de productos: se trata de crear experiencias inmersivas que conecten emocionalmente con distintos públicos, empoderándolos y brindándoles vivencias que integren lo físico y lo digital. Con este tipo de iniciativas, fortalecemos nuestra comunidad, mantenemos vivo nuestro legado cultural y apostamos por la innovación para llegar a nuevas audiencias en México y Latinoamérica”, concluyó César Muratalla.

