Ferias de Empleo impulsan trabajo digno en Puebla

-Durante agosto, habrá jornadas laborales con servicios, vacantes y talleres en Huejotzingo y Cuautlancingo.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El gobierno de Alejandro Armenta impulsa la construcción de la paz mediante el impulso de trabajo digno, con acciones que generan confianza y certeza a la población. En este sentido, las ferias de empleo que se realizarán durante agosto, en coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo y el Servicio Nacional de Empleo (SNE), forman parte del compromiso con una Puebla más más justa y más solidaria.

El secretario Víctor Gabriel Chedraui informó que estas ferias representan un esfuerzo por hacer gobierno desde el territorio, acercar servicios concretos y soluciones reales. Además de ofertar vacantes laborales, las jornadas incluyen talleres para buscadores de empleo, talleres para empleadores y concertación empresarial, lo que fortalece las oportunidades de vinculación entre la ciudadanía y el sector productivo.

El director del Servicio Nacional de Empleo y Participación, Carlos Popoca Bermúdez, destacó que la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes se llevará a cabo el 15 de agosto en Santa Ana Xalmimilulco, Huejotzingo, con la participación de 18 empresas, 500 plazas disponibles y sueldos que van desde los ocho mil 480 hasta los 16 mil pesos mensuales. El encuentro permitirá que jóvenes y personas en búsqueda activa de empleo accedan a opciones reales de inserción laboral.

Asimismo, el 26 de agosto se realizará una segunda feria en Cuautlancingo, en la explanada de la Iglesia de la presidencia municipal, de 09:00 a 15:00 horas. Participarán 30 empresas con más de 500 plazas vacantes y rangos salariales que alcanzan hasta los 90 mil pesos mensuales. Se contará con oferta de cursos y talleres del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, además de módulos informativos de universidades tecnológicas y empresas.

Finalmente, Carlos Popoca subrayó que también estarán disponibles los módulos de la Financiera para el Bienestar, la Banca de la Mujer y la Estrategia Abriendo Espacios, enfocada en personas con discapacidad y adultos mayores. Estas acciones consolidan el modelo de trabajo con enfoque humanista, incluyente y equitativo que promueve el gobierno estatal en coordinación con la federación.