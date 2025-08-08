Atlixco vivirá la elotada 2025 más grande, auténtica y sabrosa: Ariadna Ayala

Staff/RG

La presidenta de Atlixco Ariadna Ayala, presentó La Elotada 2025, una celebración que enaltece al maíz, símbolo de la identidad y riqueza agrícola de Atlixco.

La Elotada se realizará del 14 al 17 de agosto en el Centro de Convenciones, con 69 expositores, más de 20 mil asistentes esperados y una derrama económica de 4 millones de pesos. Además, mantiene su compromiso ecológico, sin unicel y con materiales biodegradables.

¿Qué habrá en la Elotada?

Comida a base de maíz: elotes, esquites, tamales, crepas, pizza y más.

Conoce más detalles en:

https://www.atlixco.gob.mx/Pages/Noticias/Noticia?idnoti=2160