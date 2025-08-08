¡Con drama incluido! El Club Puebla avanza a cuartos de final de la Leagues Cup 2025

TELEDIARIO

El empate de Juárez ante Red Bull y otra serie de combinaciones permitieron a La Franja avanzar a la siguiente ronda, cerrando la primera parte con dos victorias y una sola derrota.

El Club Puebla alcanzó su calificación a los cuartos de final de la Llegues Cup 2025 luego de una combinación de resultados para aparecer en la cuarta posición del grupo B, conformado por equipos que militan en la Liga Mx.

La Franja concluyó con seis puntos la fase regular de la competencia entre equipos de México y de la MLS, producto de dos victorias y una derrota, resultados que le permitieron avanzar a la siguiente ronda.

Con la combinación de resultados, sumado al empate 1-1 entre Bravos FC y Nueva York RB, y que el equipo fronterizo cayera en la serie de penales, Los Camoteros obtuvieron el pase a la siguiente ronda, dejando sin posibilidades a conjuntos como las Águilas del América, los Rayados de Monterrey, Chivas de Guadalajara; Atlético San Luis y Cruz Azul.

¿Cómo le fue al Club Puebla en la fase regular de la Leagues Cup 2025?

En la jornada inaugural, la Franja ganó 3-0 a Nueva York City Club, mientras que en la segunda fecha cayeron 1-3 ante Columbus Crew.

Los Camoteros, conjunto que milita en la Liga Mx, derrotaron 2-1 al equipo de Montreal, oncena de la MLS, en partido de la tercera y última fecha de la primera fase de la Leagues Cup, disputado en el estadio Saputo, en Canadá.

Ahora cuatro clubes mexicanos y cuatro equipos de la Major League Soccer se medirán por un pase a las semifinales del certamen norteamericano.

Qué equipos mexicanos clasificaron a cuartos de final de la Leagues Cup y cuándo es la siguiente ronda

Cuatro clubes mexicanos y cuatro equipos de la Major League Soccer se medirán por un pase a las semifinales de la Llegues Cup. Por parte del futbol mexicano, Toluca, Tigres, Pachuca y Puebla consiguieron su boleto.

De acuerdo con el calendario del torneo internacional, el martes 19 y el miércoles 20 de agosto mes se llevarán a cabo los partidos de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Los organizadores definieron que los cotejos se jugaran entre semana para no cortar el ritmo en los torneos locales: Apertura 2025 de la Liga Mx y la Temporada 2025 de la MLS.

Tigres, el siguiente rival del Puebla en la reanudación del Torneo Apertura 2025

El Club Puebla, motivado por su clasificación a los playoffs de la Leagues Cup, retoma sus actividades en la Liga Mx para enfrentarse a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), duelo pactado para este viernes 8 de agosto a partir de las 21:00 horas en el estadio Universitario.

Al iniciar la cuadra fecha del Torneo Apertura 2025, La Franja se ubica en la posición 14 de la tabla general del torneo mexicano con tres puntos tras una victoria en tres fechas.

En tanto, los felinos se ubican en la tercera posición con seis unidades luego de dos victorias y un juego pendiente.