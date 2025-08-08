Sheinbaum: autorización de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; “no va haber invasión”, asegura

EL UNIVERSAL

Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el 8 de agosto de 2025.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la orden que firmó Donald Trump para autorizar al Pentágono la fuerza militar contra cárteles de la droga solo es en Estados Unidos y “no tiene nada que ver con el territorio mexicano, tiene que ver con su país, al interior de Estados Unidos”.

“No va haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado”, declaró la Presidenta.

“No hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio”, aseguró.

“Según el New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de firmar una orden ejecutiva hacia el Pentágono, para que la fuerza militar pueda combatir el tráfico de fentanilo, particularmente hacía los cárteles mexicanos, ¿se ha informado sobre eso? ¿Tiene información?”, se le preguntó en conferencia de prensa.

– “Algo informó que iba a venir una orden así, pero no tiene nada que ver con el territorio mexicano, tiene que ver con su país, al interior de Estados Unidos”.

La Mandataria federal señaló que fueron informados previamente de la firma de esta orden ejecutiva, pero donde se les aseguró que no tenía nada que ver en que participaran militares estadounidenses en territorio mexicano.

“Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio. Las agencias de EU que tienen presencia en México están muy reguladas. Yo creo que somos el país que tiene más regulación tiene para agentes extranjeros sean de Estados Unidos o de otro país.

Sin riesgo de invasión

Al insistirle sobre el tema, la Mandataria federal señaló que hay cooperación, colaboración, pero afirmó que no ningún riesgo de que hay alguna invasión por parte de militares estadounidenses a territorio mexicano.

Señaló que cuando se ha planteado por parte del gobierno de Donald Trump el que haya participación de militares estadounidenses en territorio mexicanos siempre se ha rechazado.

“Vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio”, reiteró.