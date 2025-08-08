Anuncian cierres viales temporales en Recta a Cholula a la colonia Bello Horizonte y con sentido a Puebla

María Huerta

Desde las 8 horas y hasta las 11 de la mañana, la secretaría de Infraestructura detalló que se tendrá cierre vial en la desincorporación de la Recta a Cholula a la colonia Bello Horizonte y en la incorporación con sentido a Puebla.

Por ello, de nueva cuenta se exhorta a los automovilistas a manejar con precaución y respetar al personal.