Anuncian cierres viales temporales en Recta a Cholula a la colonia Bello Horizonte y con sentido a Puebla

María Huerta
Desde las 8 horas y hasta las 11 de la mañana, la secretaría de Infraestructura detalló que se tendrá cierre vial en la desincorporación de la Recta a Cholula a la colonia Bello Horizonte y en la incorporación con sentido a Puebla.
Por ello, de nueva cuenta se exhorta a los automovilistas a manejar con precaución y respetar al personal.
