Se espera buena calidad del aire y lluvias ligeras por la tarde en la Angelópolis este viernes 

Desde Puebla

*Puebla, Pue., a 08 de agosto de 2025.-* El Gobierno de la Ciudad, en coordinación con el Comité Tláloc y con la participación activa de los tres órdenes de gobierno, informa a la ciudadanía sobre las condiciones meteorológicas previstas para este día. Con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un día mayormente nublado con probabilidad media de lluvias aisladas durante la tarde. Se estima una acumulación aproximada de 0 a 5 mm alrededor de las 19:00 horas. La temperatura máxima alcanzará los 25 grados Celsius y la mínima será de 12 grados.

En cuanto a las condiciones ambientales, se reporta un índice de radiación ultravioleta en nivel extremo, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de protección solar durante las horas de mayor exposición (utilice bloqueador solar). La calidad del aire se mantiene en niveles buenos, lo que permite realizar actividades al aire libre con precaución. Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse hidratada, usar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Por otro lado, se informa que el semáforo de actividad volcánica del Popocatépetl se mantiene en Amarillo Fase 2, lo que implica un llamado a la precaución. Las autoridades federales, estatales y municipales se mantienen en coordinación permanente para monitorear cualquier cambio en los fenómenos hidrometeorológicos y volcánicos que pudieran representar un riesgo para la población. Se invita a mantenerse informado a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas por la dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano.