Luis Miguel podría ser demandado por fraude; fans insisten en que es un doble

Tras cuatro años de ausencia en los escenarios musicales, Luis Miguel regresó con su tour 2023, que lo llevará a recorrer varios países de América Latina y Estados Unidos con más de 60 fechas agotadas. En su primera presentación, el pasado 3 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires, a sus 53 años, a El Sol se le vio rejuvenecido y con mucha energía desbordada, cantando mejor que nunca, según los primeros reportes de sus fans.

Fan demandaría a Luis Miguel por presentar un supuesto doble en su concierto

Con esto, dejó atrás un pasado oscuro que lo marcó en 2019 cuando a mitad del show abandonaba sus presentaciones sin explicaciones o se ausentaba por varios minutos del escenario dejando a medias la interpretación de sus temas. Esta vez, el ídolo internacional se reivindicó y, en lo que va de su gira, ha dejado satisfecho al público que abarrota todos los lugares de su show; sin embrago, no todo es miel sobre hojuelas porque en los últimos días ha trascendido que no es Luis Miguel sino un doble el que en realidad está trabajando. A través de las redes sociales, sus seguidores argumentan que la delgadez extrema del cantante no se debe a una estricta dieta o a una extenuante rutina de ejercicios, ni tampoco a una cirugía estética, sino a que verdaderamente se trata de un doble, mismo que, aseguran algunos huéspedes, se le ha visto en el hotel donde LuisMi estuvo hospedado. Lo que al principio parecía un chisme, hoy es una teoría que crece día con día y dado que el artista no platica con la gente durante su concierto ni tampoco ha ofrecido alguna conferencia de prensa, medios locales argentinos reportaron que diversos fans están dispuestos a demandarlo porque se sienten defraudados. “No es Luis Miguel el que canta, es un doble”, sostienen.

El supuesto doble de Luis Miguel en sus conciertos

En el programa argentino A La Tarde se dijo que una fanática del intérprete de La Incondicional evalúa interponer una demanda en su contra por estafa o fraude. “Tengo un colega que me está escribiendo y me está diciendo que el día de mañana se va a sortear el juzgado y la fiscalía que va a intervenir para evaluar el eventual accionar de Luis Miguel ‘, comentó el abogado Roberto Castillo y panelista del programa. De acuerdo con la información proporcionada por el programa, las cuestiones legales abarcan aspectos como contratos incumplidos, posibles engaños al público, infracciones de derechos de autor, problemas fiscales y daños a la imagen. Si estas acusaciones se confirman, podrían tener implicaciones legales significativas para el cantante y los organizadores de los conciertos. Hasta el momento Luis Miguel o cualquiera de sus representantes se ha manifestado el respecto.