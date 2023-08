Hospitales en Hawai, sobrecargados de pacientes quemados; gente se tira al océano para escapar del fuego

UNIVERSAL

Los incendios forestales alimentados por el viento en la isla de Maui, en Hawai, que llevaron a la gente a saltar al océano para escapar de las llamas y el humo obligaron a la gente a evacuar el miércoles, dijeron las autoridades.

Testigos describieron una escena apocalíptica, reportó Hawaii News Now. Los espectadores creen que es el peor desastre natural en la historia de Hawái desde el huracán Iniki.

En Hawái declaran emergencia por incendios y piden evacuar a la población

NBC News difundió que las llamas han sido avivadas en parte por los fuertes vientos del huracán Dora, una tormenta de categoría 4, que pasaba al sur de la cadena de islas. A las 5 am hora local del miércoles, Dora estaba a unas 790 millas (mil 271.38 kilómetros) al sur-suroeste de Honolulu. Todas las islas hawaianas están bajo advertencias de bandera roja hasta el miércoles por la noche.

La gobernadora interina Sylvia Luke confirmó que la Guardia Nacional de Hawái había sido activada para ayudar a responder a la crisis de incendios en expansión, que también incluye otros incendios forestales. Las llamas han obligado a miles a regresar a sus hogares y muchos no están seguros de qué encontrarán cuando regresen, difundió el medio local.

Luke ha extendido la proclamación de emergencia a todos los condados. Se desaconsejan los viajes aéreos no esenciales a Maui y se ordena a todas las agencias estatales que ayuden con la evacuación.

La Guardia Costera le dijo a CBS News que rescató a una docena de personas en la ciudad de Lahaina que recurrieron al agua como refugio el martes y las autoridades dijeron el miércoles que los hospitales de la isla estaban tratando a pacientes con quemaduras.

El condado de Maui tuiteó que varias carreteras estaban cerradas con una advertencia: “NO vayas a la ciudad de Lahaina”.

ROAD CLOSURES: Multiple Road Closures in Lahaina Town. Do NOT go to Lahaina town https://t.co/MCPU13Pzrr pic.twitter.com/rOdb5HYdoD

— County of Maui (@CountyofMaui) August 9, 2023