En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Pepe Hanan

Se desmorona la franja.

De verdad fue triste ver la manera en la que el América vapuleó al equipo de Eduardo Arce en el Estadio Azteca.

Un marcador de 3 a 0 que sin exagerar pudo terminar con seis o siete en el casillero.

Aquí lo que llama la atención no es el resultado, sino la forma en la que se da el mismo. Los jugadores del Puebla a mi parecer tiraron la toalla con respecto al ‘Tirano’ Arce, pareciera que los malos tratos y las formas de manejar tanto al equipo como a la misma institución, terminaron por colmar el ánimo de los jugadores que, hay que decirlo, fueron superados por los del América, pero la verdad no era para tanto en condiciones normales.

La vapuleada y el paseo que nos dieron en el terreno de juego, me atrevo a decir, que fue peor que en aquel juego en que la franja cayó por diferencia de 5 y 4 goles en aquella fase final, todavía dirigidos por Larcamón, aunque en esta ocasión los de Coapa no fueron tan contundentes.

Se ve difícil que Arce le pueda dar la vuelta al ánimo de la escuadra, sobre todo porque es sabido que los jugadores en su mayoría no están a gusto con el cuerpo técnico y en especial con el trato y la soberbia con la que son tratados.

Aún así, su salida de la dirección técnica se ve lejana, debido a la cercanía que maneja con la mafia que en Puebla opera al equipo.

Y sobre todo por el tema del presupuesto, el cual es muy corto y a duras penas alcanza para mantener a un técnico de este nivel.

Otro al que le han bajado el dedo los aficionados es ni más ni menos que al arquero Jesús ‘La Araña’ Rodríguez, quien sin proponérselo y basado en las circunstancias llega a la portería como titular, pero sus pobres y titubeantes actuaciones terminaron por convertirlo en el villano favorito de los aficionados camoteros, quienes piden de manera unánime su salida del arco camotero.

Veremos cómo se les viene el desarrollo de la ‘Leagues Cup’ donde una mala actuación terminaría por empinar las aspiraciones del ‘Tirano’ Arce al frente de la escuadra.

Ojalá las cosas mejoren, aunque a decir verdad y después de lo visto la noche del Sábado en la CDMX se ve muy complicado.

Molestia generalizada.

Y si todo lo anterior le parece poco a usted amigo aficionado, le comentó lo sucedido previo al encuentro del sábado en el Azteca, donde la directiva encabezada por Ro(b)a y Cia volvieron a engañar a la afición cuando supuestamente ‘rifaron’ una convivencia para un aficionado que resultara ganador y viajara a la CDMX.

Resulta que todo fue una fachada para poder llevar al Azteca a una bola de ‘flojos’ dizque aliados de esta endeble y perdedora directiva quienes a pesar de las condiciones económicas del equipo, no tuvieron empacho en rentar dos camiones de Estrella Roja que es la marca que transporta al equipo camotero para llevar alrededor de 80 personas con los viáticos pagados, comida, alcohol, ‘madams’ y entrada al estadio, además de pasaje ida y vuelta.

Lo peor fue cuando al llegar al Coloso de Santa Úrsula y por protocolo, los guardias del mismo catearon los autobuses antes de entrar al estadio encontrando que la mayoría de los amigos de esta dizque directiva se encontraban en estado inconveniente y con un buen cargamento de alcohol y bebidas embriagantes.

Las bebidas fueron cateadas y retiradas de los autobuses para que ya con algunos de los ‘invitados’ en estado inconveniente, ingresaran al estadio a mirar el partido.

Algunos dirán: y qué tiene de malo? En realidad no mucho, lo lamentable es el hecho de que mientras el equipo es una ‘roña’ futbolísticamente hablando y según argumentan eso es debido a que no hay dinero, la incongruencia viene cuando te das cuenta que dinero hay para mantener a los ‘leales’, madams’ y demás fauna que se benefician con boletitos y accesos al estadio a cambio de no mostrar la inconformidad por el pésimo desarrollo de la escuadra.

Ahí se las dejo.

Agregó evidencia fotográfica.

Nosotros como siempre seguiremos en línea

Hasta la próxima.

[email protected]