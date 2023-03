PRI, a favor de que júniors de 18 años sean diputados: Rubén Moreira

Staff/RG

Entrevista al Coordinador del Grupo Parlamentario por el Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, con representantes de medios de comunicación, el martes 14 de marzo de 2023.

PREGUNTA.- ¿Qué temas planteó el secretario y si ustedes hablaron precisamente de lo del INE y de las dudas que hay con muchas, con todas las iniciativas del Ejecutivo?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Fue una muy buena reunión de trabajo, inédita, que se programó para dialogar, para trabajar en la Junta de Coordinación Política.

Se quedó la expectativa de futuras reuniones con él y con otros funcionarios federales.

Ahora, usted me hablaba, por ejemplo, del INE. Nosotros hemos manifestado que sería bueno llegar a un acuerdo, pero también quedó claro de que si no es así, pues iremos a la insaculación, que en el PRI esperemos se haga acá y no en la Corte, recuerden que hay dos momentos.

Entonces eso fue lo que se habló, muy breve en ese tema, más fueron otros temas como el cabotaje, donde se quedó de hacer una pausa para reflexionar este tema.

Se agregaron otros en materia de aeropuertos, seguridad. Digamos que el mal trato que mucha gente siente al momento de acceder en las revisiones, se platicó sobre la famosa TUA, de que hay aeropuertos con finanzas muy sanas, pero que en algunos casos el boleto cuesta el 70 por ciento de la TUA, y obviamente eso va en perjuicio del usuario. Y que el usuario confunde eso con el costo del boleto del avión.

Se habló también de lo errático que está resultando muchas salidas de los aviones.

Se habló en esa materia de hacer un espacio para dialogarlo, y de que seccionáramos las votaciones, porque en algunas, tal vez algunos legisladores opositores estén a favor.

Se habló de la necesidad de aumentar los lugares de destino y de salida de los aviones. Ese fue un tema.

Otro tema que se habló y fue la convocatoria inicial, fue el artículo 33. La necesidad de quitarle anacronismos y poderlos actualizar.

Todos los partidos de alguna manera están de acuerdo en quitar esos anacronismos.

PREGUNTA.- ¿Va por México daría los votos …?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Lo vamos a discutir, pero lo que yo sentí ahí es que todos los partidos manifestaron la necesidad de quitar algunos anacronismos, que son propios de nuestra historia.

También se habló de otros artículos, este artículo donde se le quita a la ciudadanía o se le suspende a la ciudadanía, se suspende. A quien sea considerado que este en vagancia, que esto pues lo que hace es tener un aspecto discriminatorio en la Constitución. También se habló de la posibilidad de eliminarlo.

Se habló de la posibilidad de disminuir la edad para ser diputada o diputado, a los 18 años.

PREGUNTA.- ¿Esa es una propuesta de MORENA?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Y del PRI, el PRI, y hay varias, y a lo largo de la historia ha habido varias.

PREGUNTA.- ¿Pero todas esas serían reformas constitucionales que ya van a empezar a procesar?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Se habló de la posibilidad de verlas, estudiarlas. Ahí hay una iniciativa del PRI.

Se habló de la importancia de evitar que el narcotráfico entre en las elecciones, que ese es un problema.

PREGUNTA.- ¿Lo acepta ya discutir ese tema, que es un tema de Va por México?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ese tema lo aceptaron discutir, el de crear algún tipo de norma, no me diga cuál, estaría a discusión, para evitar de que el narcotráfico entre en las elecciones.

PREGUNTA.- (Inaudible)

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No se habló de esos extremos, se habló de dialogarlo y de platicarlo, y de discutirlo. Tampoco se pusieron tiempos para nada.

PREGUNTA.- ¿Pero forzosamente tendrían que reformar la Constitución?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- ¿Para cuál?

PREGUNTA.- Para lo del crimen organizado …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No necesariamente, no necesariamente, pero lo mejor sería buscar una fórmula para evitar que el crimen entre.

La propuesta que nosotros presentamos, que yo presenté, tiene legislación secundaria y en constitucional, para …

PREGUNTA.- ¿Pero sí cabría la posibilidad de anular comicios si se comprueba la intromisión?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí, claro.

PREGUNTA.- Eso es lo importante.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Eso es lo importante, o sea, es anular la elección, anular una elección si se comprueba que entró el crimen organizado.

Pero hay otros dispositivos, por ejemplo, el de leyes secundarias, de que el INE pueda hacer estudios sobre zonas de riesgo, como la que se están presentando en varias partes del país.

Se hablaron de una buena relación entre el Poder Legislativo, por conducto del señor secretario de Gobernación, y todo mundo estuvo de acuerdo en que fue una muy buena reunión de trabajo.

PREGUNTA.- ¿Se acabó la era del hielo del Ejecutivo para la oposición?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo creo que hoy inauguramos una muy buena, un muy buen diálogo con la secretaría de Gobernación, que es la responsable de llevar la relación con nosotros, y creo que fue una muy buena reunión de trabajo en muy buenos términos, mucha cordialidad estuvo.

PREGUNTA.- ¿Estos temas que hablaron la secretaría de Gobernación y la Junta de Coordinación Política, serían para abordarlos en lo que resta de este Periodo de Sesiones? Esa es una.

Y se mencionó algo sobre todas las irregularidades que se están denunciando en el examen para los aspirantes a cuatro consejerías del INE.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no se habló de eso. De esto último no se habló.

Yo le puedo agregar la postura de nosotros, del PRI, es de que pueda ser una mujer la presidenta del INE, más allá de este tema que traemos con el Tribunal.

Ustedes se fijan que el Tribunal dicta sentencias cuando nosotros tomamos resoluciones, pero eso no quiere decir que no pueda ser una mujer, nosotros lo veríamos bien.

PREGUNTA.- Pero respecto a las irregularidades en el proceso…

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No se habló de eso.

PREGUNTA.- No se habló de eso.

PREGUNTA.- Sobre lo de cabotaje, que va a haber un tiempo, una pausa…

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues estos días para analizarlo. Hay especialistas en todos los partidos.

PREGUNTA.- ¿Pero sí lo van a separar ya de lo que es el resto de la reforma para recuperar la …?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, o sea, no se tomó ese acuerdo. Se habló sobre la posibilidad de seccionar las resoluciones.

Algunos diputados hablamos sobre la importancia de revisar el régimen de los aeropuertos, porque están incrementando mucho el costo de los boletos.

Hablamos sobre la falta de tecnología en algunos de ellos que hacen intromisión o invasivos en los pasajeros, de eso fue lo que se habló y sobre la seguridad.

PREGUNTA.- Me gustaría saber si no hay una contradicción con la cuestión del artículo 33, por un lado se pide no intervencionismo para México, pero se abre la posibilidad de que se manifiesten los extranjeros, que tengan libre, libertad de manifestación ¿no podría ahí ser una puerta de entrada para que haya un intervencionismo?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no, son dos cosas muy distintas. Que alguien se pueda manifestar acá en este país es una cosa. Que haya un riesgo de seguridad nacional, ahí sí amerita la deportación, obviamente previa a audiencia.

Y los términos del artículo primero de la Constitución General de la República, sobre todo de los derechos humanos, creo que ya hay un anacronismo.

Ahora, un tema distinto, es de que nosotros estemos supeditados a otra potencia para organizar lo que nosotros acá nuestra soberanía nos dicte. Son dos cosas distintas.

PREGUNTA.- ¿En ese sentido respaldar al presidente?

PREGUNTA.- Hablando de contradicciones, digo, los extranjeros podrían inmiscuirse en asuntos políticos, esa es la realidad.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pero ahí no dice inmiscuirse, dice manifestarse, que es distinto.

PREGUNTA.- Manifestarse, ok. Aquí las leyes electorales prohíben incluso que el sector privado se pueda manifestar a favor o en contra de algún político cuando haya campañas, incluso, o previo a.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Es pagar publicidades, lo que es distinto.

PREGUNTA.- No. Le estoy hablando de manifestarse, de hacer opiniones.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- La prohibición que tenemos ahora mismo, es de que no pueda haber aportaciones de la iniciativa, y eso estoy de acuerdo, y de que las entidades, personas morales se puedan manifestar, pues todos estamos de acuerdo.

Ahora, en cuanto a los ministros de culto, hubo dos opiniones ahí distintas, pero no fueron motivo de acuerdo de nada, no hubo acuerdos en eso.

PREGUNTA.- ¿Cuándo se van a volver a reunir y cómo van a hacer reuniones para definir cada tema, cómo quedaron?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No hubo un acuerdo para una próxima reunión en específico, pero sí la posibilidad de seguir trabajando e incluso vinieron otros funcionarios públicos.

PREGUNTA.- … de la reunión que tuvieron con el secretario de Gobernación … respecto a las irregularidades que están denunciando los participantes del proceso, porque pareciera que el tribunal los dejó sin dientes a la JUCOPO … para supervisar el trabajo que está realizando el comité técnico … y de momento pues … esto en riesgo del proceso de selección o hacerlo cuestionable por esta situación de … exámenes.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Si alguien siente que fue lesionado, sí (…) los tribunales, uno.

Lo cierto es que el procedimiento en la Constitución, o sea, si es ilegal, no es ilegal, está en la Constitución.

PREGUNTA.- Se quejan de que no les dieron el tiempo para revisar sus exámenes.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Que protesten.

PREGUNTA.- Se cayó el sistema.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Que protesten, que se vayan a los tribunales.

PREGUNTA.- ¿Pero entonces más allá, un proceso impugnado de “p” a “pa”?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues no sería lo mejor, pero esas son las reglas, las salidas que le da la ley son esas.

PREGUNTA.- ¿El PRI respalda el proceso?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Nosotros no vamos a manifestarnos al respecto de eso, una cosa es eso, y otra cosa es que no esté en la Constitución.

PREGUNTA.- Eso hasta que vean cómo quedan las quintetas para que se vean.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo creo que hay que ver las quintetas, si es que llegamos a ese proceso. Varios partidos hablaron de la posibilidad de llegar a acuerdo. Yo no.

PREGUNTA.- ¿Pero sí habrá posibilidad de un acuerdo así como están las cosas?

PREGUNTA.- El Tribunal les amarró las manos, porque ustedes iban a tener informes de cada etapa del proceso y de repente el Tribunal les dijo …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí, cambió la convocatoria inicial.

PREGUNTA.- De la resolución del Comité Técnico, ¿se dará cuenta de que hay, si hay irregularidades o no hay irregularidades?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Por eso, ¿quién se puede doler de las mismas? Pues los que compitieron, tendrían que impugnar.

PREGUNTA.- En cuanto al de 3de3 mujeres, ¿van a apoyar ustedes esta propuesta feminista?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí, sí.

PREGUNTA.- ¿Y no podrían ocupar la Sesión para reforma constitucional del 33 para la del 3de3?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No se planteó, pero nosotros estamos a favor de modificar y aprobar el 3de3.

PREGUNTA.- (Inaudible)

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No.

PREGUNTA.- ¿No hay para cuándo?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No.

PREGUNTA.- ¿Para qué fecha le apuesta el PRI para que esta reforma, para evitar la injerencia del crimen organizado en los comicios se concretice, se materialice? Porque digo, vienen las elecciones para 2024.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues espero que sea lo más pronto posible y que pueda entrar en vigor ahí.

PREGUNTA.- ¿… a que fueran leyes secundarias y rescatar la parte de su propuesta…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No hay que adelantarle, veamos cuál sería la posibilidad de acordar.

PREGUNTA.- ¿Esta ley del 33, para cuándo sería?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No se fijó fecha.

PREGUNTA.- ¿Pero esa es la prioridad del gobierno, las prioridades cuáles son, es el 33 …?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ellos hablaron del 33, fue para lo que fue invitado.

PREGUNTA.- ¿Pero realmente es tan necesaria?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Bueno, pues fue lo que ellos trajeron.

PREGUNTA.- ¿De verdad eso es lo que les super importa?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Bueno, hablamos de muchas otras cosas. Lo que hay que reconocer es la posibilidad que hoy hubo de diálogo, eso es lo importante, que vino un secretario dispuesto al diálogo, con muchas respuestas, con mucha disposición, un buen ejercicio propiciado entre la Junta y el secretario de Gobernación.

PREGUNTA.- ¿Y cuál es la lectura que le da usted de que haya venido, que se haya abierto, cuál es la lectura que le da usted, que necesitan votos, que necesitan…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Yo creo que un buen diálogo.

PREGUNTA.- Y sobre el INE, ¿el habló en particular, dio respuestas sobre la insaculación, el secretario?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. No.

PREGUNTA.- Ni siquiera …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues es que esa parte, es allá del comité técnico. Nosotros hablamos sobre estas reformas legislativas.

PREGUNTA.- ¿Pero no tendría que ser de un tema de importancia de si van a negociar o si quieren tener un acuerdo o no…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pero es entre los diputados, no es con el gobierno.

PREGUNTA.- No, pues él es que vino aquí a dar la línea…

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no hubo línea, no levantes.

PREGUNTA.- O sea, cuando vino con MORENA dio la línea ..

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Bueno, a los de MORENA. Yo acá vi un buen secretario.

PREGUNTA.- Pero pues puede haber línea para la oposición también.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No.

PREGUNTA.- ¿No?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues hemos votado todo en contra.

PREGUNTA.- Por eso, pero digo …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Hemos votado todo en contra.

PREGUNTA.- … pues al final de cuentas se rompió el hielo en la relación.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Hemos votado todo en contra.

PREGUNTA.- ¿Pero entonces se rompió el hielo entre la relación?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Se rompió el hielo, por un buen secretario.

PREGUNTA.- Un buen secretario.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí.

PREGUNTA.- Una pregunta, coordinador, el órgano interno de control del INE detectó irregularidades en combustibles, en pagos de gasolina, el Instituto Nacional Electoral … la Cámara de Diputados, ¿cuál es …?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No los conozco, déjame me informo y te doy mi opinión, pero si hubo un exceso …

PREGUNTA.- Estamos hablando de una … de más de 400 millones de …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Por eso, si hubo un exceso y no es solventada, porque no sé si está apenas como un señalamiento, si no está solventada pues tiene que ser castigado.

PREGUNTA.- La reforma del 33 ¿no tiene dedicatoria, no la ve la oposición como una dedicatoria a favor de algunos integrantes de MORENA?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Son mexicanos.

PREGUNTA.- … morenistas extranjeros que opinan frecuentemente sobre política y ataca a la oposición.

Antes una (…) ahorita está castigado, pero sí hay presencia.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pero ha venido mucha gente, vino (…) vinieron muchas gente a hablar, vino Vargas Llosa, son cosas, temas de otro (…) pero vamos a ver qué se resuelve.

PREGUNTA.- Puede alegarse libertad de expresión, pero para que después lo descalifiquen y lo quemen en Palacio Nacional.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo creo que lo que es importante, poner un tema de seguridad nacional, se tiene que actuar.

PREGUNTA.- Nada más precíseme ¿cuánto tiempo durará esta pauta, pero es que mire, los trae como si fuera sonajas a todos, cuánto tiempo estaría la pauta, la pausa para lo del cabotaje?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Una semana.

PREGUNTA.- O sea …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Una semana.

PREGUNTA.- ¿Estaba plan para votarlo?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí.

PREGUNTA.- ¿Cuándo?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Una semana vamos a estar dialogando.

PREGUNTA.- ¿Con quién dialogarían, a qué nivel, con el mismo secretario o van a lamar…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Podemos llamar a otros funcionarios.

PREGUNTA.- ¿Pero esa fue la petición del propio secretario?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. De nosotros.

PREGUNTA.- ¿Ustedes se lo pidieron al secre?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Nosotros le pedimos dialogar sobre el tema del cabotaje, pero además sobre otros temas de la aviación, los aeropuertos, el cabotaje, las TUA.

PREGUNTA.- ¿O sea que haya una reforma seria?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí o cuando menos explorarla, porque al final del día alguien que está en Piedras Negras hoy no tiene manera de venir acá a la Ciudad de México, cuando hace unos meses teníamos línea aérea. Saltillo hoy no tiene líneas aéreas. Entonces nos interesa todo el tema.

PREGUNTA.- ¿Entonces estaba previsto votarse en los próximos días?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo supongo que sí. Está discutiéndose ya en comisiones.

PREGUNTA.- Y hablaron de la Ley de CONACyT?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Pero vino la directora hace unos días.

PREGUNTA.- (Inaudible)

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Una buena plática sobre marxismo, es en serio.

PREGUNTA.- Sí, no lo dudo.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- En serio.

PREGUNTA.- Sí, pero entonces van a aprobar, van a sacar esa reforma…

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Nosotros vamos a analizarla bastante.

PREGUNTA.- No se ve que la quieran todavía sacar …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No.

PREGUNTA.- Porque las importantes son las de aeropuertos y la de aviación civil.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Me supongo que sí.

PREGUNTA.- ¿Pero todavía no avanza?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No.

PREGUNTA.- ¿Cabotaje ni (corchete)

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Se está para esperarse un rato.

PREGUNTA.- ¿Entonces ustedes como oposición pidieron que se pospusiera?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Pedimos dialogarlo, ¿por qué? porque hay muchos temas, en el tema de la aviación hay muchos temas.

Hoy tenemos muchas ciudades que no están comunicadas, hay alto costo de los boletos, hay molestias con los aeropuertos en los ingresos, hay temas de seguridad.

PREGUNTA.- ¿Y el secretario de Gobernación aceptó?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí, claro, buen diálogo y un buen entendimiento con él.

Muchas gracias.