Escritora Fiorella Gutiérrez graba su tema Florencia

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta

Artista por herencia familiar; Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta es una mujer multifacética y amante del arte. Ella ejemplifica el esfuerzo y voluntad de seguir sus sueños a través de la palabra en poemas, obras de teatro, columnas y canciones.

Publicó su primer libro en homenaje a su abuela, una promesa que cumplió en julio de 2018 con “Los caminos de Florencia”. Le fue otorgado el Premio Mundial a la Excelencia Literaria en febrero de 2020, un logro que reconoce su aporte a la literatura de Perú y el mundo. Su próxima novela está en curso.

Ahora está grabando sus canciones de rock para lanzarla al mercado musical, y en octubre presenta su primer tema inédito “ Florencia”.

El arte es su pasión, y su pasión es su trabajo.

Fiorella nació en Lima, Perú. Orgullosa de sus raíces en la provincia de Huancayo y la relación de su familia con el arte. Desde niña sus padres y abuelos la invitaron a participar en la música. Fuera cantando o actuando en obras de teatro, tuvo una infancia divertida que la dirigió hacia las artes. Vio tras bambalinas todo lo que se necesita para desarrollar cualquier arte.

Siempre viendo con claridad, aprovecha su influencia para transmitir mensajes de optimismo, amor, respeto y responsabilidad, ya que los jóvenes son el futuro. Por eso también los aconseja a seguir sus sueños, prepararse y ensayar para lograr lo que uno se propone. Así como destaca la variedad de colores y el papel que interpretan, Fiorella toma en cuenta las pinturas clásicas de Leonardo da Vinci como meta. Se cautiva e inspira con las grandes obras, que luego replica con su propia personalidad.

Dato: Confiesa que tenía una especie de pánico escénico, una timidez repentina que le impedía cantar pese a bastantes años sobre los escenarios. A los 16 años, comienza a enfrentar ese miedo y a conformar bandas en inglés y español de rock. Cuando entró a la Universidad Nacional Federico Villareal a estudiar Terapia de Lenguaje se tomó un descanso de la música. Hasta que concluyó su carrera, decide ser solista y ahora se hace llamar Fiorella Gutiérrez (12 Universos).

1. Tienes un libro publicado ¿Por qué le pusiste el nombre “Los caminos de Florencia” a tu libro?

Por amor y por una promesa. Mi abuela se llamaba Florencia, ella pasó por una etapa muy difícil con la enfermedad de la diabetes y en los últimos años de vida yo dormía con ella, pues había estudiado enfermería técnica y a veces debía despertarme en la madrugada para atenderla. Es realmente muy difícil y doloroso, ver que un familiar está ya por partir de esta vida. Bueno, yo le hice una promesa, le dije que el primer libro que escribiría llevaría su nombre, en honor a ella y así ha sido, en la dedicatoria pueden encontrar la foto de mi abuela y el primer poema está dedicado a mi abuela Florencia. Recuerdo mucho que, mi abuela me contaba infinitas historias, ella era de Huancayo y gracias a ella me sé mucho cuentos que son populares en las creencias de la provincia. Yo siento que mi abuelita me guía desde el cielo y que ha sido mi fuerza, mi impulso, mi motivación. Y te puedo decir que, hasta el día de hoy, sueño con ella, es casi constante soñar con ella.

2. ¿Para qué público está dirigido tu libro?

Mi poemario está dirigido para adolescentes, jóvenes y adultos. Hay poemas llenos de musicalidad y tiernos que los adolescentes pueden dedicar a sus padres. También encontrarás poemas que abordan temas como: el enamoramiento, la ilusión, la decepción, la confianza en uno mismo, incluso poemas con términos geométricos y anatómicos muy interesantes. Puedes encontrar también poemas que descifran la juventud como: el amor, utilizando términos de la biología, la desesperación, la depresión, el romanticismo, la felicidad. Además, hay poemas que te hablan de un amor eterno, escrito especialmente para que los esposos se los puedan dedicar, en esos versos encontrarás las maravillas que puede expresar el alma y he pensado también en los adultos mayores y he escrito estos poemas especialmente para ellos, abordando temas que tocan la fibra humana como la soledad, el recuerdo, la tristeza, la filosofía de la vida, el tiempo, la muerte, la felicidad, la despedida de la vida.

Pueden adquirir mi libro LOS CAMINOS DE FLORENCIA en formato digital, versión E-book a un precio módico, escribiendo al WhatsApp del número +5 1902125126 además obtendrán el libro firmado, también pueden adquirir el libro en físico.

3. ¿Además de escribir a qué otras actividades te dedicas en el arte?

Bueno, desde muy pequeña, siempre me ha gustado cantar, actuar y pintar. Recuerdo perfectamente mis presentaciones en distintas bandas de rock, cuando tenía 15 años y mis actuaciones desde el primer año de primaria.

Actualmente soy solista y me hago llamar “12 Universos”, el género que hago es rock. Asimismo tengo composiciones musicales propias que canto en los eventos que me presento y que muy pronto las podrán escuchar en las radios.

También soy actriz y directora del “Elenco de teatro Florencia”, el cual he formado el año 2018. En el año 2019 presenté y dirigí una obra teatral de mi autoría: “La llegada Inesperada”, que toca temas tan sensibles como: el abuso del poder, la prostitución, el alcoholismo, el embarazo adolescente, la violación, etc. En esta obra interpreté a Maquenda, una prostituta que mantiene a su madre alcohólica y hace todo lo posible para que su hija Diana sea una profesional. Fue una experiencia actoral enriquecedora y llenas de muchos retos para mí. También he escrito y presentado la adaptación libre, de los tres chanchitos y la obra teatral “Quiero ser músico”, escrita para las personas con discapacidad. Además he actuado distintos monólogos.

Dedico mi tiempo también a dibujar y pintar, dado que siento la necesidad de hacerlo. Pinto cuadros de pintura abstracta, realismo espontáneo y expresionismos. Me fascina mucho los colores y siempre me ha llamado la atención, es hermoso lo que se puede crear con las combinaciones de los colores y lo que podemos expresar a través de la pintura es increíble.

4. ¿Cómo convives con tu impronta creativa? La unión de la poesía y la expresión lírica mediante el canto.

En realidad no es fácil, ya que a veces dejo de hacer otras cosas o postergo reuniones para poder dar fruto a mi creatividad, pero siempre estoy creando algo, cuando estoy en una conversación, puedo estar creando algo o cuando leo un libro, puedo estar creando algo, o al escuchar música, puedo estar pensando en personajes de una obra teatral, todo sucede a la velocidad de la luz, ya que lo que pensamos aparece y se va en cuestión de segundos. Pero no descarto que también puede suceder que me sienta sin ánimos de crear y pueden pasar días o meses en que no quiera crear absolutamente nada.

Bueno, “Dextrocardia” es uno de los poemas de mi libro al cual le he colocado melodía y es una de las canciones que suelo presentar ya sea acompañada por guitarra o piano.

Estoy pensando en otros poemas a los cuales pueda añadirle música, me encanta la idea de poder cantar mis propios poemas y no es fácil darle melodía, ya que los poemas que están en el libro no los hice pensando en que más adelante se conviertan en canciones, entonces al componer música para los poemas debo tener sumo cuidado para que todo pueda encajar.

5. ¿Por qué te haces llamar 12 Universos?

Bueno, siento que cada una de las artes viene a ser un universo que cada uno quiere expresar, cuando desde pequeña, cantaba, actuaba, bailaba, escribía, etc., era como estar un poco confundida porque me gustaban varias áreas del arte y simplemente lo hacía, empero no asumía aún con claridad todo, pero es recién a los 12 años que me doy cuenta, que quería sí o sí, dedicarme a hacer cualquier tipo de arte que me gustara y que no me pondría límites, es por eso que tomo la decisión de dedicarme a todas las áreas artes que yo quería desarrollar, y además sabía que en algún momento lo iba hacer ya con más seriedad, madurez y que seguramente pagaría mis gastos con mi carrera universitaria, ya que muchas veces el arte no es bien remunerado.

6. Estás grabando tus temas propios. ¿Cuál lanzarás primero al mercado musical?

Sí. En realidad estoy cumpliendo un sueño más, por años siempre quise grabar mis composiciones musicales, pero por el contexto y uno que otro inconveniente no lo lograba hacer. Son tres temas los que quiero empezar a dar a conocer al público, empezamos con mi tema Florencia, un rock con fuerza y una canción hecha con mucho amor para mí bella abuela, además con una letra sencilla, pero que dice mucho, llena de ternura, magia y mucho amor.

Este tema engloba los años de relación y amor de una nieta a su abuela y quise que él ritmo sea un rock con fuerza en la que los nietos le decimos a nuestros abuelos que siempre permanecerán en nuestras almas y que además ellos son paz y vida.

7. ¿Cuáles son tus otras dos canciones a presentar?

Continuo con el tema “Los Malditos delincuentes” y este tema tiene un anécdota bien peculiar, ya que un amigo pasaba por una situación difícil relacionada con amenazas de gente de mala que se dedica a evadir las normas de la sociedad y hasta se relacionaba con la delincuencia. Es así que al no poder hacer nada para ayudarme inmediatamente compuse el tema empecé a decir lo que me salía del corazón y salió la canción inmediatamente.

Luego presento un tema tan hermoso que me encanta “Jamás encontrarán un amor tan fuerte como el nuestro”, y este tema se refiere que el amor (el más puro), siempre se mantendrá fuerte, encendido, poderoso, genuino, el que supera todos los obstáculos de la vida y siempre estará allí hasta la eternidad, más allá de la muerte y más allá del tiempo.

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta (Lima, 1985). Cantante, pintora, actriz, escritora, poeta y columnista. Terapeuta de Lenguaje (UNFV). Estudió Enfermería Técnica dos años (Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa), llevó estudios de Ingeniería en Acuicultura en la UNFV por tres años y estudios de Teatro en la Asociación de artistas aficionados. Ganadora del Premio Mundial a la Excelencia Literaria 2019-2020.

Ha realizado talleres de voz para teleoperadores, profesores y personas de la tercera edad. Autora del libro de poesía “Los Caminos de Florencia”, directora de la revista cultural y digital “Los Caminos de Florencia”, del “Elenco de teatro Florencia” y de la banda de rock “12 Universos”, donde es la vocalista.

Su obra de teatro “La llegada inesperada”, ha sido publicada en diarios nacionales e internacionales, además de ser presentada en el teatro bajo su dirección, representando a uno de los personajes principales.

Su obra de teatro “Quiero ser músico”, ha sido escrita especialmente para personas con discapacidad.

Ha presentado, dirigido y actuado en obras teatrales y performances poéticas, para niños y adultos.

Sus poemas han aparecido en diversas revistas, antologías y diarios nacionales e internacionales, además de participar en recitales significativos para la vanguardia literaria peruana.

Sus poemas FLORENCIA, GEOMETRÍA DE AMOR Y LA MÚSICA DE MI ALMA, han sido analizados por escritores de Lima y Cusco.

Su libro de poesía “Los Caminos de Florencia”, ha sido presentado en diversas ferias de libros y colegios de Lima y provincias. Además el libro, ha sido propuesto como plan lector en los colegios de Huancayo y Cajamarca a nivel secundaria.

LOS CAMINOS DE FLORENCIA, figura en LA ACADEMIA LATINOAMERICANA DE LITERATURA MODERNA (SOCIEDAD ACADÉMICA DE HISTORIADORES IBEROAMERICANOS) y en el PORTAL DE LIBROS PERUANOS.

Colabora como columnista en distintos diarios nacionales e internacionales.

Vladimir Rendón, periodista.