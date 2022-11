Claudia Sheinbaum convoca a la marcha con AMLO

RDS/STAFF

Ciudad de México, 26 de noviembre 2022. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que este domingo 27 de noviembre va a marchar con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, e invitó a todos los mexicanos a que asistan al Ángel de la Independencia para celebrar cuatro años de bienestar y logros de la 4T en México.

“¿Qué celebramos? Que el gobierno ya no está al servicio de unos cuantos, sino de las grandes mayorías; celebramos que el Gobierno Federal ya no compra votos; celebramos la desaparición del Estado Mayor Presidencial; que ya no se privatizan los bienes de la Nación; que tenemos un gobierno que condena la corrupción y tenemos un Presidente honesto (…) Por ello, y por más, vamos a la marcha. Los invitamos el 27 de noviembre a las 9:00 de la mañana del Ángel de la Independencia al Zócalo; vamos a acompañar a nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador, a cuatro años de la transformación”, comentó.

Claudia Sheinbaum destacó que el 1 de diciembre de 2022 se cumplen cuatro años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México, por lo que es momento de que los mexicanos salgamos a celebrar este momento histórico que nos ha tocado vivir.