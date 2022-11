Balacera tras concierto de Danny Ocean en Michoacán; esto dijo el cantante

Excelsior

¡No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No sé ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento por cada rincón de México. Así se expresó el cantante de origen venezolano.

No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No se ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincon de Méx — Danny Ocean (@Dannocean) November 26, 2022

Reportes locales indican que la noche de este viernes se realizó un concierto de Danny Ocean en la plaza Monumental de Morelia. Apenas terminado el concierto y cuando todavía había varias personas en el recinto se desató una balacera.

Usuarios de redes sociales subieron videos en los que se escucha la ráfaga, unas jóvenes expresan su miedo y buscan dónde refugiarse.

Tras los balazos se supo que una persona perdió la vida y varias quedaron heridas, sin conocer la gravedad de sus lesiones.