Daniela Luján platica sobre su personaje Gaby en “Una Familia de Diez” y en “¿Tú Crees? Enredos de Diez”

La octava y novena temporada de “Una Familia de Diez” se estrena este domingo 11 de septiembre a las 19:30 horas por “las estrellas”.

Por Mino D’Blanc

Daniela Luján platica sobre su icónico personaje Gaby en “Una Familia de Diez” que estrena su octava y novena temporada este 11 de septiembre a las 19:30 horas en la barra de comedia “Domingos de Sofá” de “las estrellas” y también comenta sobre el éxito de la teleserie de comedia “¿Tú Crees? Enredos de Diez” que llegó a fin en su primera temporada el pasado domingo 4 de septiembre.

Agradecemos las finas atenciones de la licenciada Denisse Cabrera, de Televisa, para la realización de esta entrevista.

MD’B: Todo un éxito resultó “¿Tú Crees? Enredos de Diez”, serie en la que por primera vez fuiste protagonista.

DL: Muy contenta. La verdad es que la pasé muy bien, me divertí muchísimo y ya sabes, todas estas cosas románticas que tenemos los actores de amamos nuestra chamba y la pasamos muy bien y mira, las cosas que hice, y luego sale al aire y a uno le cae el veinte de que sí está muy padre eso de ser creativo, pero hay que responder con números. Y nos fue muy bien; la neta le agradecemos muchísimo a la gente que estuvo ahí viéndonos cada domingo, que nos hizo tendencia en twitter un chorro de veces y que hizo de “¿Tú Crees? Enredos de Diez” un éxito, porque estamos muy orgullosos del producto y obviamente queríamos que llegara a muchísima gente y así fue. Así que les agradecemos totalmente todo su cariño y que nos haya sintonizado cada domingo y ahora viene de donde salió todo que es “La Familia de Diez” y que empieza este domingo 11 de septiembre una nueva temporada.

MD’B: ¿Supero tus expectativas personales “¿Tú Crees? Enredos de Diez”?

DL: Fíjate que sí; creo que también de la producción. Totalmente, tanto en el resultado, porque claro, uno hace su chamba pero todavía faltan muchas cosas que se hacen en postproducción y ver el resultado, ver cómo quedó, ver cómo se armó todo, ver la respuesta de la gente; ahora afortunadamente tenemos las redes sociales y de inmediato te enteras qué está pensando la gente de tu proyecto y la neta, sí superó las expectativas por mucho y nos llena demasiado el corazón.

MD’B: ¿Qué le aprendiste a Gaby que no le habías aprendido en tantas temporadas que has hecho de “Una Familia de Diez”?

DL: Las nuevas aventuras de Gaby fueron tratar de mantener una casa (ríe), tratar de ser buena ama de casa, a veces le salía mejor que otras veces; socializar con otras personas fuera de su familia política, fuera de la familia de diez y verla en esos ambientes, la primera vez que trabaja. Creo que me divertí mucho creando este nuevo universo para ella y de qué manera podría reaccionar. Le agarré nuevas formas de hacer las cosas y me divertí mucho.

MD’B: ¿Te basaste en alguien para hacer esta fase de Gaby como trabajadora o lo hiciste creándolo desde tu acepción del personaje y lo que ha vivido?

DL: No, lo hice a partir de Gaby, a partir de las cosas que yo le he creado en este tiempo, de sus inseguridades, de sus miedos, de cuando agarra confianza. Todo ha sido a partir de Gaby. Ya va agarrando vida propia.

MD’B: ¿Han platicado de hacer una segunda temporada de “¿Tú Crees? Enredos de Diez?”

DL: Sí se ha platicado, pero nada oficial. Nos reunimos para ver el final y ahí aparecía un “Continuará” y entonces mi corazón ingenuo quiere pensar que sí se va a hacer, pero no hay ninguna noticia oficial de que eso vaya a suceder, así que habrá que esperar.

MD’B: ¿Cómo ves “Una Familia de Diez” después de haber hecho “¿Tú Crees? Enredos de Diez” y cómo te reincorporas ahora a esta familia?

DL: Me reincorporo feliz de la vida porque es un terreno conocido de alguna manera, trabajar con compañeros con los que he estado desde hace quince años. Feliz, muy feliz y las cosas nuevas que vienen para “Una Familia de Diez” son retos importantes tanto para producción como para actores, para escritores y que se han resuelto de forma bien linda en la historia, de una manera bien conmovedora y claro, sin perder la locura y la gracia que tienen estos personajes, pero siempre está padre volver a casa.

MD’B: ¿Qué tanto cambia tu personaje ahora en esta nueva temporada?

DL: Visualicémoslo como una banda de rock. En “¿Tú Crees? Enredos de Diez” me tocaba hacer la vocalista junto con Margaleff, y en “Una Familia de Diez” nos toca de pronto ser guitarrista y de pronto el bajista y de pronto el baterista, como que el personaje va contando la historia desde diferentes lugares. En “¿Tú Crees?” nos tocaba estar al frente, en “Una Familia de Diez” nos toca ir como en otras posiciones del juego, pero finalmente somos actores y lo que nos gusta es eso, contar la historia.

MD’B: ¿Cuál es el mayor reto que hay para esta nueva temporada?

DL: Es que la familia trata de mantenerse unida, pero no lo pueden estar físicamente. Eso es el mayor reto y lo que más le duele a esta familia, pero que luchan por estarlo como muchas otras familias tanto en México, como en Latinoamérica.

MD’B: ¿Qué tan difícil se les ha hecho grabar a distancia, por ejemplo con Jorge Ortiz de Pinedo, que ahora radica en Acapulco?

DL: Ha sido complicado (ríe). Se necesita mucha precisión para que salga como debe de salir, pero todos estamos muy dispuestos, traemos toda la actitud y ya le agarramos la maña. Solo fue de trabajo las primeras dos semanas o tres.

MD’B: ¿Qué tantos cambios trae estas dos nuevas temporadas?

DL: Empezando por esto de la separación. Trae muchísimas aventuras más, vienen nuevas criaturas, viene de todo. Tendrían que verlo. Todo el elenco seguimos, las circunstancias son las que cambian. Por ejemplo, el personaje de don Eduardo Manzano está haciendo películas en Hollywood.

MD’B: ¿Te imaginaste llegar a tantas temporadas con esta serie tan exitosa?

DL: ¿La neta, la neta? La neta, no, porque de alguna manera es como si fuera freelance, entonces agarro esta chamba y obviamente uno desea que continúe, pero tuvimos una pausa de muchísimos años en televisión y cuando regresamos fue un regalo increíble, fue una gran sorpresa, pero como que cuando uno tiene un corazón ingenuo como el mío, trata de cuidarlo y entonces como que se termina una temporada y la agradezco y la vivo como debe de ser y sí, aunque hay un deseo en el fondo de mi ser de que “ay, ojalá que haya otra”, nunca hay certeza al respecto y cada vez que viene una nueva se celebra enormemente como esta octava y novena temporada. Pero la verdad nunca me imaginé que durara tantos años y sigue siendo un regalo que se autoricen nuevas temporadas.

MD’B: Si tuvieras que describir “Una Familia de Diez” y “¿Tú Crees? Enredos de Diez” en el “diario de Daniela”, ¿cómo los describirías?

DL: (ríe) ¡Me encanta! Pues fíjate que empezaría con un gracias. Gracias porque este personaje de Gaby me ha dejado un montón de satisfacciones tanto como actriz porque he aprendido mucho de grandes con los que he tenido la oportunidad de trabajar como Jorge Ortiz de Pinedo, Eduardo Manzano, Zuly Keith, Alejandro Suárez que también ha estado de invitado, Ricardo Margaleff que aunque es muy joven tiene una experiencia increíble en la comedia y la comedia era un terreno no explorado para mí. He aprendido un montón, tanto en la televisión como en el teatro porque tuvimos temporadas muy exitosas. Y también como ser humano porque de niños conocen mi trabajo, que les emocione encontrarme, que les emocione ver a Gaby, que me tengan como parte de su familia, que me saluden de una forma tan cercana y tan familiar, eso sinceramente no tiene precio y eso lo agradezco infinito.

MD’B: ¿Por qué el público que ha visto todas las temporadas, el que solo ha visto algunas y los que no han visto ninguna, tienen que ver la octava y novena temporada de “Una Familia de Diez”?

DL: Tienen que verla porque sigue siendo entretenimiento familiar, porque las cosas ahora para la familia de diez se ponen más difíciles. Creo que también está padre reírse de los problemas y como bien dice Jorge “la risa es alimento para el alma” y la verdad es bien sanadora. Y después de un buen rato de risas, tus problemas tienen otras perspectivas y tienes mejores ideas para las soluciones. Entonces necesitamos programas así, necesitamos comedia, necesitamos comedia que una a la familia y “Una Familia de Diez” ¡les ofrece todo eso! ¡Claro que sí!

MD’B: ¿En qué te pareces y en qué no te pareces a Gaby?

DL: ¡Ay! (ríe). Me parezco en lo romántica; creo que Gaby deja todo por seguir a su amor y creo que yo tengo una buena dosis de romanticismo. No me parezco en algunas cosas de lógica de Gaby. A veces me parezco mucho en que soy distraída como ella. No me parezco en la torpeza, no me parezco en que me hago chiquita si me gritan. Antes tenía mucho más claro en que sí y en que no, pero creo que le he prestado muchas cosas mías (ríe). Es una armoniosa, es una niña adulta y creo que yo tengo bastante de eso y se lo he prestado a Gaby.

MD’B: ¿Qué viene en tu vida en los meses que restan del año?

DL: Voy a estar en “Una Familia de Diez” aquí metida hasta octubre. Estoy haciendo un proyecto con Mariana Botas y con Jessica Segura en YouTube que se llama “Envinadas”, esto me absorbe también tiempito. Quiero tomarme unas vacaciones. Tengo proyecto de teatro; me invitaron a hacer el experimento teatral que es “Conejo Blanco, Conejo Rojo” y tengo una única función el 14 diciembre en “La Teatrería” aquí en la Ciudad de México en la colonia Roma; ya dije que sí y hay días en que digo “ay sí, ¡qué padre!” y hay días en los que me da pavor. El teatro es maravilloso, yo lo amo, pero enfrentarte a un texto sin haberlo leído para presentarlo sin tener dirección, sí da pavor, pero bueno, ya dije que sí. La verdad es que también tener experimentos y jugar siempre es nutritivo.