PRI insiste en que la Guardia Nacional permanezca en Sedena 4 años y minimiza alianza con el PAN: Moreira

Staff/RG

Entrevista al coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira

Entrevista al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, con representantes de medios de comunicación, el martes 6 de septiembre de 2022.

PREGUNTA.- Sobre la moratoria, más bien, sobre este, el riesgo en el que está la coalición Va por México, por el tema de la iniciativa presentada por la diputada Yolanda de la Torre.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No se preocupen.

PREGUNTA.- ¿Cómo va el diálogo?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ya veremos cómo transcurre todo esto.

PREGUNTA.- ¿PAN y PRD han señalado que sí está en riesgo la coalición Va por México?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Aquí está el PAN, aquí está el PRD.

PREGUNTA.- ¿Pero no hay ningún riesgo, no pone un paréntesis a esta coalición que iba caminando?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Va caminando muy bien y vamos a ganar el 24 y el 23.

PREGUNTA.- ¿La bancada va a apoyar la iniciativa de la diputada?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí.

PREGUNTA.- ¿Sí? ¿Sí van a apoyarla entonces?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí.

PREGUNTA.- Se habla de un periodo de tiempo para analizar y para que ustedes dialoguen, tanto PAN, PRI y PRD sobre este tema, ¿este tiempo será suficiente en modificarla un poco o retirarla?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- ¿Cuál es el tema? Es que si no hacemos algo, los ciudadanos en el 24 se van a quedar sin la protección del Ejército, eso es lo que va a pasar, entonces hay momento en que uno tiene que tomar decisiones, y si no las toman los demás y no la tomó MORENA, nosotros la estamos proponiendo.

Que si eso lo vota en contra MORENA, bueno, ellos serán responsables del futuro de este país.

Pero quien vive en Michoacán, quienes viven en Tamaulipas y en muchas partes del país, si no reciben un mensaje claro de que el Ejército va a seguir participando en seguridad, va a ser un caos.

PREGUNTA.- ¿No fue una moneda de cambio con Alito Moreno?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, hombre, es una prórroga. Una de cambio por cuatro años más, porque se mencionan 9 años, no, no son 9 años, son 4 años más, o sea, no son 9 años.

PREGUNTA.- ¿Pero eso evitaría el …?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues yo espero que sí.

PREGUNTA.- ¿Con eso no rompen la moratoria constitucional…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo espero que sea suficiente para que lo arreglen.

No. La moratoria es muy clara, aquello que dañe al país.

PREGUNTA.- ¿Esto no lo daña?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- ¿Daña al país que el Ejército permanezca?

PREGUNTA.- Bueno, es continuar la militarización.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no es continuar, es mantener las circunstancias como están. Yo creo que ofendemos al Ejército si decimos eso, por un lado.

Y segundo, millones de mexicanos están tranquilos si patrulla el Ejército, y nosotros no somos irresponsables.

PREGUNTA.- ¿Para cuándo ustedes pensarían que se podría votar esta propuesta de la diputada Yolanda de la Torre?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Eso ya depende de la Comisión de Puntos de Constitucionales y de la Junta.

PREGUNTA.- ¿No se puso sobre la mesa el tema de Alejandro Moreno?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no. Y eso es ofender a Yolanda de la Torre.

Ayer escuché unas entrevistas que yo le dije a Yolanda, tú sabes si recurres al tema de anunciar la violencia de género, porque hubo alguien dijo que si la mandaban. Eso es una ofensa para una mujer, para una legisladora con carrera.

PREGUNTA.- ¿Ya se aceptó el PAN y el PRD que voten a favor de la iniciativa?

PREGUNTA.- ¿Qué le pareció el discurso de Marko Cortés ayer, que habla prácticamente de una ruptura de la coalición?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Tiene su derecho Marko Cortés de hacerlo. Pero nosotros estamos votando por México.

PREGUNTA.- ¿No temen que se rompa la coalición?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo espero que no. Que todos reflexionemos. Cada partido tiene ciertas individualidades y tiene ciertos intereses.

Yo esperaría que el PAN y el PRD nos acompañan en esto, que además tanto en los gobiernos del PRI como del PAN, se hizo uso del apoyo de las Fuerzas Armadas, y además la sociedad de este país lo quiere.

PREGUNTA.- ¿Es inamovible la presentación de la iniciativa de la diputada de la Torre?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ya se presentó, y yo no me atrevería jamás a pedirle a un diputado de mi partido que retirara una iniciativa.

PREGUNTA.- ¿Esta defensa que usted dice de la sociedad vale la coalición?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo espero que la coalición no se rompa, estamos hablando por México.

No puedo poner un ejemplo sobre algunos de ustedes, pero yo cuando voy a Coahuila recuerdo que el Ejército fue una parte fundamental para salir de la violencia y que ahora mismo, 2, 3 de los cuarteles que tiene el Ejército son fundamentales para que no entren los delincuentes que vienen desde Tamaulipas y desde Nuevo León.

Si nosotros no les garantizamos, se acaba esa parte del estado. Como si ustedes sacan el Ejército de Acapulco, la Marina de Acapulco, pues se acaba Acapulco.

PREGUNTA.- ¿No habrá policía civil? Dijo que ya no habrá policía civil, que todo es el Ejército ¿están de acuerdo con eso?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Yo creo que tenemos que tener una policía civil, por eso votamos en contra.

PREGUNTA.- ¿Es incongruente que hayan votado en contra de las reformas a la Guardia Nacional y apoyan esta propuesta?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, pero son dos cosas distintas.

PREGUNTA.- Pero por qué distintas.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Porque una cosa es que el Ejército permanezca y otra cosa es que no se construya una policía civil.

Y les voy a decir, yo sé que es muy polémico, ¿y la responsabilidad de los gobernadores? Porque cuando yo fui gobernador me encargué de la seguridad. Es más, mi frase es: de la seguridad me encargo yo.

PREGUNTA.- ¿El PRI y el PAN no están faltando al acuerdo con la coalición que formaron, con esta postura que está asumiendo por ejemplo ahorita el PRI, no es una …?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Nosotros pensamos que no.

PREGUNTA.- ¿No se platicó entre los aliados?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No.

PREGUNTA.- ¿No temen que los llamaría, que los llamen traidores o algo así?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- ¿Traidores a México?

PREGUNTA.- No, traidores a la coalición.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ellos son incapaces de llamarnos así.

PREGUNTA.- ¿Cómo va la negociación en este momento con PAN y PRD?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues se está trabajando para llegar juntos a las siguientes elecciones.

PREGUNTA.- No. En este tema de la reforma.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no hemos platicado de eso.

PREGUNTA.- ¿Y los senadores del PRI respaldarían esta propuesta, han platicado con ellos?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo espero que sí, espero que sí.

PREGUNTA.- Como integrante de la Instructora ¿cuándo están citados para la instalación?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No me han citado.

PREGUNTA.- ¿Todavía no?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. No soy el presidente.

PREGUNTA.- Platíquenos ¿va toda la bancada del PRI o usted con la iniciativa de la diputada Yolanda?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo voy con ella.

PREGUNTA.- ¿Se consensó con la bancada?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ella presentó su iniciativa y tiene simpatía la bancada, la primera simpatía es la mía.

PREGUNTA.- ¿Y se consultó con los aliados del PAN y del PRD?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Los diputados son independientes en presentar sus iniciativas.

PREGUNTA.- ¿Pero qué no tienen una coalición legislativa?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí, pero este es un tema por el bien de México y yo ahí lo dejaría para poder después dialogar con todos.

PREGUNTA.- Se habla de que hay divisiones dentro de la propia bancada ¿es correcto?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Yo ya estuve con todos. Pero además, todos votamos siempre en conciencia, y nosotros creemos, sobre todo los que venimos de estados donde hubo problemas de seguridad, nosotros estamos muy ciertos que sin el Ejército no se logra la paz, primero.

Segundo, que no se puede regresar a los cuarteles si no hay mínimos de construcción de paz.

Tercero, que esos mínimos también pasan por las gubernaturas de los estados y los municipios, es decir, que si no estaría en contra de lo que yo pienso. Yo soy de la idea que parte fundamental de encontrar la paz está en los gobiernos de los estados.

PREGUNTA.- ¿Y qué le diría a los aliados que han manifestado inconformidad?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Que tomáramos mesura todos.

PREGUNTA.- Incluso han pedido que retiren la iniciativa.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues yo recibo con respeto esa petición, pero es una diputada la que lo va a presentar, y nosotros tomamos nuestras determinaciones por mayoría.

PREGUNTA.- ¿Entonces no la van a retirar?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo no le puedo pedir a ninguna diputada que retire su iniciativa ¿usted qué pensaría si hago eso yo?

PREGUNTA.- ¿Pero se tambalea esta alianza?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo no creo, hay mucho en juego, hay que ver por el bien del país y que …

Si se tambaleara esto porque nosotros le demos una prórroga al Ejército, también sería ofender al Ejército.

Pregúntenle a los habitantes de Michoacán, si quieren que se vaya el Ejército o los habitantes de Hidalgo o de Coahuila, o de Candela o de Lampazos, o preguntémosle a los habitantes de Guanajuato o los de Guerrero, si no quieren.

PREGUNTA.- ¿Cuál es la diferencia entre las leyes secundarias que se aprobaron recientemente?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Acá es una prórroga para que el Ejército pueda ser llamado en caso de que se requieran para temas de seguridad, es muy distinto a lo otro.

PREGUNTA.- ¿Pero ha platicado con los coordinadores del PAN?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No.

PREGUNTA.- ¿Por qué no lo platicaron …?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Porque acabo de llegar.

PREGUNTA.- Pero esta iniciativa se presentó el viernes.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Ellos ya sabían que nosotros la íbamos a presentar o que estaba en nuestra lógica.

PREGUNTA.- ¿Sabían?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- O sea, ya se había, digamos que filtrado de alguna manera.

En nuestra Plenaria se trató, Yolanda lo trató en la Plenaria allá en Saltillo, la intención de presentar una prórroga, porque ella dijo: en Durango qué hacemos sin el Ejército, y si MORENA no la quiere votar, bueno, pues que sea responsabilidad de MORENA.

PREGUNTA.- ¿Entonces qué va a pasar con la moratoria, ya…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- La moratoria, lo he dicho varias veces, es en aquellas cosas que perjudiquen a la nación, esta no la perjudica.

PREGUNTA.- El presidente les da la bienvenida ¿le siguen el juego al presidente?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- ¿Cuándo dijo eso?

PREGUNTA.- Hoy en la mañana.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ah, no, pues no veo la mañanera, hasta mañana o en la noche que vea ahí TV Azteca, veo qué dijo en la mañanera.

PREGUNTA.- Pero se lo digo.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Te lo creo, pero no lo vi.

PREGUNTA.- ¿Qué opinión le merece…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No tengo opinión.

PREGUNTA.- ¿Encontraron un nuevo aliado?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no. Pues hay días que anda por un lado y otros que anda para otro.

PREGUNTA.- ¿Pero el PRI no tuvo algo que ver ahí, alguna negociación con MORENA?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Es ofender de nueva cuenta a Yolanda. Ella presentó.

PREGUNTA.- No. Yo la respeto mucho.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yolanda desde la Plenaria nos anunció esta iniciativa.

PREGUNTA.- ¿Y no le habían dicho al PAN y al PRD entonces?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Pero yo sé que ellos la van a apoyar, porque sus estados requieren al Ejército, Guanajuato requiere al Ejército, Querétaro requiere al Ejército.

Yo creo que la pregunta sería, que le hicieran la pregunta a los gobernadores, ustedes que tienen tanta posibilidad de llamar, oiga señor gobernador.

PREGUNTA.- Alfaro ya dijo que él está en contra de que se extienda este plazo.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, hombre, como tiene tan en paz su estado.

PREGUNTA.-¿Qué diría al gober?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Que reflexione. Es más, al señor gobernador Alfaro le digo, que si está en contra de eso, que por qué no le dice ya de una vez al Ejército que ya no le ayude en Jalisco.

Pues sí, hombre, lo digo con todo respeto, luego se hablan dos o tres cosas distintas a la vez. Todos los gobernadores le hablan a los generales, yo fui gobernador, écheme la mano, hubo una balacera, y luego dicen lo que políticamente convenga. No.

Ya los políticos tienen que decir lo que están pensando y lo que requiere este país, ¿por qué? porque vengo a México y digo una cosa y voy allá y digo otra.

Pues sí, el que vive aquí en Polanco no tiene problemas de seguridad, pero el que vive en La Huacana.

Ayer le renunció una presidenta municipal a Alfaro ¿sí supieron? Porque no tiene seguridad, renuncio, porque renunciaron todos los policías, en su estado.

PREGUNTA.- Pero la alcaldesa no sabe que los cargos de elección popular son irrenunciables.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No tiene manera de proteger su vida.

PREGUNTA.- ¿Y no estamos militarizando al país de por vida?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No ¿por qué? si son cuatro años lo que se está extendiendo.

Pero ya que todo mundo diga realmente, que no tenga un doble discurso, o sea es la verdad, nos pasan muchos temas de la vida nacional, y ese es uno el que nos pasa.

Lo políticamente correcto es que no hay que decir que el Ejército a los cuarteles, y en la realidad todos los necesitamos; lo políticamente correcto es echarle la culpa o al gobernador o al presidente, cuando la responsabilidad es de todos. Vamos a empezar.

Muchas gracias.