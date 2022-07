Danny Ocean lanzó “Volaré”, su nuevo sencillo

Dentro de su gira mundial de este año se presentará en varias ciudades de la república mexicana

Por Mino D’Blanc

“Volaré” es el nuevo sencillo del cantante, compositor y productor venezolano Danny Ocean, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y su video oficial se puede ver en el canal oficial de YouTube del artista y en sus redes sociales.

Esta canción que lanzó bajo los sellos Warner Latina y Atlantic Records forma parte de “@DannOcean by Danny Ocean Part 2”, su próximo EP y que es la continuación de su exitoso álbum “@DannOcean by Danny Ocean”, el cual tiene más de 265 millones de reproducciones a nivel mundial y que recibió muy buenas menciones y críticas por la prensa especializada. De hecho, dicho material incluye el éxito global “Fuera del Mercado” que fue certificado en Platino por el RIAA Latino y recientemente entró en el listado de Billboard en “Las 22 Mejores Canciones Latinas del 2022 Hasta Ahora”.

Sobre “Volaré”, Danny Ocean comentó: “fue creado en un estudio en México. La melodía provino de los acordes de un ukelele y la legra fue inspirada en una conversación que tuvimos sobre las relaciones de la larga distancia separadas por océanos, especialmente el Océano Atlántico. Me inspiré en un viaje que hice a Italia hace 3 años que estuvo increíble, llamé a un amigo cuya familia es de Italia y le pedí que me ayudara con algunas palabras en italiano. Mi mejor amigo, que también es italiano, me envió una nota de voz de él preguntándole a su abuela qué significaba el amor para ella, y la agregamos al final de la canción. Prácticamente fluyó naturalmente desde ahí”.

El video de “Volaré” comienza en blanco y negro en un inmenso bosque y sigue a un elegante Danny Ocean quien busca reunirse con su amor. El video se vuelve a color mientras se acerca a ella y en el momento que se encuentran empiezan a volar, un símbolo de todos los sentimientos relacionados con el amor y la ansiedad de reunirse con un amante quien vive lejos. Las visuales fueron grabadas en la ciudad de México y dirigidas por Rodrigo Rodríguez.

Danny Ocean estrenó hace unos días una presentación de “Fuera del Mercado” en la serie “Press Play” de Brammy.com y anuncio más fechas de su gira que incluye en Estados Unidos las ciudades de Houston y Nueva York, además llegará a Puerto Rico, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Honduras y no puede faltar la república mexicana en donde ya tiene confirmados el martes 23 de agosto en San Luis Potosí, en septiembre el jueves 8 en la Plaza de Toros de Cancún, Quintana Roo, el domingo 18 en El Trompo en Tijuana, Baja California, el miércoles 28 en el Auditorio Telmex En Guadalajara, Jalisco, en octubre el sábado 1 en el Domo de la Feria en León, Guanajuato, el sábado 8 en el Auditorio Benito Juárez en Veracruz, el miércoles 12 en el Auditorio CUM en Hermosillo, Sonora, el jueves 27 en el Coliseo Centenario en Torreón, Coahuila, el viernes 28 en el Parque Las Maravillas en Saltillo, Coahuila, el sábado 29 en el Parque Ferrocarrilero en Monterrey, Nuevo León, en noviembre el viernes 11 en el Auditorio Guelaguetza en Oaxaca, el martes 15 en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, el viernes 25 en la Plaza Monumental en Morelia, Michoacán y en diciembre estará el jueves 1 en el Teatro al Aire Libre en Villahermosa, Tabasco.