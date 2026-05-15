Grandes estrellas de banda sinaloense unen sus voces a la de Vicente Fernández

PUBLIMETRO

La icónica voz de Vicente Fernández se escucha ahora con banda sinaloense gracias a la tecnología y los ‘masters’ originales que en su momento grabó y quedarán para la posteridad y el acervo cultural de México.

El Charro de Huentitán podrá haberse ido físicamente, sin embargo, su legado vivirá por siempre y más aún cuando se da continuidad a canciones inolvidables.

No se trata de hacer negocio, no es el caso, es darle nueva vida y nuevos sonidos a lo que ya está pero sobre todo, darle a las nuevas generaciones otra versión de los clásicos que no pueden ser olvidados.

La compañía disquera a la que siempre perteneció y tiene manejo de su catálogo, ha preparado el primer volumen de “Tributo Al Rey Con Banda” una muy buena selección de clásicos y de voces que tienen la capacidad de enfrentar con responsabilidad un reto así.

Banda El Recodo (La Diferencia), Banda Los Recoditos (Volver, Volver), La Arrolladora Banda El Limón (De Qué Manera Te Olvido), La Adictiva (Mujeres Divinas), Ángela Aguilar (La Ley del Monte), Christian Nodal (Estos Celos), Yuri (Cuatro Vidas), El Fantasma (El Palenque), Jorge Medina (El Hijo del Pueblo), Josi Cuen (La Derrota), Edén Muñoz (Lástima Que Seas Ajena) y por supuesto Alejandro Fernández quien de hecho tuvo a su cargo ‘El Rey’ lanzado como primer sencillo.

Estos himnos están disponibles en plataformas desde ayer 14 de mayo y tal y como lo hubiera querido Don Vicente, la presentación del álbum se llevó a cabo por todo lo alto en el emblemático Rancho Los Tres Potrillos su amado refugio y donde su cuerpo descansa desde el 12 de diciembre del 2021, ya casi cinco años de su partida.

Todo apunta hacia un segundo volumen y sobra con qué hacerlo, hay muchas más canciones qué acompañar con tequila o mezcal; Un Millón de Primaveras, Hermoso Cariño, Acá Entre Nos, Por Tu Maldito Amor y así podríamos llenar muchas líneas pero hay que saborear por el momento lo que hay, un buffet de platillos exquisitos con un mensaje claro; la música mexicana no sólo es el mariachi, también la norteña y la banda sinaloense son en conjunto el pilar de nuestra música y su historia.

Lo que es un hecho, es que el concepto del álbum deja claro el respeto que se ha ganado la música de banda en los últimos años, más allá de lo que se crea o se escuche sobre el género, la realidad es que su importancia comercial es infinita solo basta ver las carteleras de los Palenques, La Plaza de Toros México , las arenas y hasta los estadios.