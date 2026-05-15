FGR sí investiga a Rocha Moya; pidió bloquear cuentas bancarias

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Mientras las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios fueron bloqueadas a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es quien tiene en la mira a los hijos del mandatario estatal.

Fuentes de seguridad confirmaron a Proceso que el bloqueo de cuentas bancarias de Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros implicados en la acusación por la que Estados Unidos busca su extradición, forma parte de las diligencias de investigación de la FGR. Es decir, fueron solicitadas por el ministerio público federal.

Mientras que, por separado, la UIF ordenó el bloqueo de las cuentas de los hijos del gobernador con licencia: Rubén, Ricardo y José de Jesús, todos de apellidos Rocha Ruiz, pero esta acción no forma parte de la carpeta de investigación de la FGR.

Este viernes el medio Emeequis dio a conocer que la UIF emitió una notificación formal para el congelamiento de las cuentas afirmando que se trata de una acción preventiva en el marco de investigaciones internacionales.

Hasta ahora la UIF no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la publicación.

El bloqueo ocurre en el marco de la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y nueve funcionarios sinaloenses (activos y retirados) a quienes imputa por conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos en colaboración con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

En su acusación, el gobierno de EU afirma que Rocha Moya recibió respaldo del Cártel para lograr la gubernatura en la elección del 2021 a cambio de impunidad y protección a sus operaciones.

El pasado 11 de mayo fue detenido en Estados Unidos, Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa de la administración de Rocha Moya, quien también está implicado la acusación de dicho país señalado de recibir sobornos por 100 mil dólares mensuales apra dar información y protección a “Los Chapitos”.