Estoy enfocado en el trabajo como presidente municipal y no tengo prisa para el 2024: Rivera Pérez

María Arévalo

El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez destacó que esperará los tiempos para el 2024, mientras está enfocado en dar resultados en el gobierno de la ciudad, pues se alquiló para ser presidente municipal.

“Yo no llevo prisa, no como ansias, no estoy preocupado, insisto hasta el 2024, ya cuando se acerquen las fechas daré mi pronunciamiento en relación a mi persona”, enfatizó el alcalde.

Señaló que ,como lo ha dicho en otras ocasiones, actualmente trabaja para dar resultados a los ciudadanos y que respetará los destapes y manifestaciones de algunos actores políticos.