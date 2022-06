Bizarrap lanzó “La Session #51” en colaboración con la rapera Villano Antillano

Por Mino D’Blanc

Bizarrap lanzó “La Session #51”, su nuevo sencillo en el que fusiona su talento con la rapera Villano Antillano, una de las más grandes promesas de Puerto Rico y cuyas letras van más allá de cualquier género musical.

El reconocido productor argentino anunció la colaboración con un tráiler innovador con el que sorprendió a sus seguidores.

Durante algunas horas armó su local en las calles de Madrid, España en donde unos pocos afortunados pudieron escuchar y reaccionar a la nueva BZRP Music Session #51 antes de que saliera a la luz.

Mientras la escuchaban, los oyentes fueron grabados y observados por Bizarrap quien luego los sorprendió apareciendo a saludarlos e invitándolos personalmente a su primer show en la capital española que se realizó el pasado viernes 10 de junio en el Festival Boombastic.

Bizarrap continúa dándole un espacio a los artistas para que expresen sus ideales a través de la música. Con el rap como arma de concientización social, la canción es una propuesta disruptiva y marca una diferencia dentro delas BZRP Music Sessions. Con un beat que recorre desde el rap más clásico pasando por el hip hop, hasta alcanzar el deep house.

La intercalación de los distintos estilos marcan un ritmo que atraviesa todo el track: una más energética que otra, como si se tratara de preguntas y respuestas. Además de esta fusión, la letra hace referencia a injusticias y mandatos sociales que muchas veces nos llevan a decir: “Mala mía”.

-Sobre Bizarrap:

Es el productor musical referente de la escena hispanohablante. Llegó a ser el artista argentino más escuchado a nivel global en 2020. En 2021 obtuvo 4 nominaciones a los Latin Grammy incluyendo “Productor del año” y “Mejor Nuevo Artista”. Además, es el artista argentino que más canciones logró colocar en el Top 200 Global de Spotify en la historia. Recientemente estrenó la “BRZP Music Sessions #23”, canción que debutó en el lugar no 1 en el Top Global de Spotify y que lo convirtió en el primer artista del mundo en llegar a 23 millones de me gusta en una publicación de Instagram. La “BZRP Music Sessions #49” con Residente se convirtió en el video musical interpretado exclusivamente por dos artistas latinos más visto en 24 horas, superando los 24 millones de visualizaciones. En tanto, la “BZRP Music Sessions #36” junto a Nathy Peluso se convirtió en un himno global y fue galardonada con Disco de Platino en España y Disco de Oro en Argentina. Por su parte, la “BZRP Music Sessions #47” junto a Morad escaló en el Top Global de Spotify y por 3 semanas permaneció en el lugar número 1 de España, donde obtuvo el de Disco de Oro. En 2021 se presentó con James Corden quien es el presentador del programa “The Late Night Show”. Este año 2022, Bizarrap se convirtió en el primer artista hispanoparlante en la NBA 2k, cerró el Lollapalooza Argentina y anunció su presencia en Lollapalooza París como parte de su gira 2022. Además, participó en el Festival “Oh My Gol!” el pasado lunes 11 de junio en Barcelona, España.