BTS regresa al cine con la transmisión del Tour “ARIRANG” desde Busan

EL HERALDO DE MÉXICO

La gira, que contempla un total de 85 fechas en 34 ciudades, se consolidó como la de mayor extensión realizada por un artista coreano en la industria musical

La banda de K-pop BTS regresará a las pantallas de cine en México. Cinépolis +QUE CINE, en alianza con las distribuidoras Trafalgar Releasing, HYBE y BIGHIT MUSIC, confirmó la transmisión del concierto BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING. El evento proyectará la presentación del grupo en el Estadio Asiad de Busan en salas de cine seleccionadas del país.

¿Cuándo es el estreno?

La función se llevará a cabo el 13 de junio, fecha que coincide con el aniversario del debut de la agrupación. Para los seguidores interesados en asistir, la empresa Cinépolis informó que la preventa de boletos iniciará el 28 de mayo a través de su aplicación móvil App Cinépolis y del sitio web de la cadena.

Reencuentro de BTS en el escenario de Busan

Este concierto marca el regreso de los integrantes de la banda con sus integrantes originales RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y JungKook desde el recinto de Busan, lugar donde se presentaron juntos en el año 2022. La transmisión en vivo representa el tercer evento de la gira que llega a los complejos de exhibición en México, tras las proyecciones realizadas desde las ciudades de Goyang y Tokio.

La gira, que contempla un total de 85 fechas en 34 ciudades, se consolidó como la de mayor extensión realizada por un artista coreano en la industria musical. El espectáculo en el Estadio Asiad contará con un diseño de escenario circular de 360 grados, planificado para la experiencia visual de los asistentes en las salas de cine.

El impacto del álbum “ARIRANG”

Las presentaciones acompañan la promoción de su quinto álbum de estudio, titulado “ARIRANG”. La producción discográfica aborda temáticas enfocadas en la identidad, las emociones y el crecimiento personal. Desde su lanzamiento, el material obtuvo el primer puesto en la lista Billboard 200 y posicionó sus 14 temas dentro del listado Global Top 50 de la plataforma Spotify.

Desde el debut de la agrupación en 2013, BTS sumó reconocimientos en las listas de popularidad y extendió su presencia a sectores sociales mediante iniciativas como la campaña LOVE MYSELF y participaciones en foros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La proyección del 13 de junio buscará convocar a la comunidad de fanáticos en una celebración de la trayectoria y el repertorio de la banda.