Alemán rompe récord al surfear la ola más grande del mundo

El mundo del surf tiene un nuevo hito en los libros de Récords Guinness, después de que el alemán Sebastian Steudtner consiguió el récord de surfear la ola más grande de la historia.

El libro de los Récords Guinness certificó este martes la hazaña del surfista alemán, de 37 años, quien consiguió la ola surfeada más grande de la historia.

Este hecho lo consiguió el 29 de octubre del 2020 en una playa de Nazaré, en la región Centro Portugal.

El ganador en dos ocasiones del premio Big Wave de la World Surf League, consiguió surfear una ola de 26.21 metros de altura, con lo que superó el récord anterior del brasileño Rodrigo Koxa. La marca fue de 24.38 metros, conseguido también en la isla de Nazaré.

“Octubre de 2020 también fue un momento trascendental para mí, ese día todo encajó. También fue el momento en el que más rápido me he sentido en la tabla. Se me caían las lágrimas por la velocidad. Mi cara se estaba derritiendo, fue una locura. No me imaginaba que eso pudiera ocurrir”, explicó el atleta.

La pausa para la confirmación de este récord tardó casi dos años, debido a la pandemia del Covid-19.

Por otra parte, también se refirió que buscará superar su propio récord.

“El éxito te motiva aún más, te hace querer ir más allá de tus límites y ver qué más hay que alcanzar. Estoy analizando cada pequeño detalle de mis actuaciones para saber cómo puedo mejorar, y todavía hay mucho margen de mejora, sobre todo en el aspecto tecnológico de este deporte”.

El récord femenino lo posee la brasileña Maya Gabeira, que el 11 de febrero de 2020 surfeó una ola de 22,4 metros en la Praia do Norte.