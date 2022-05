Prepara ‘Rock en tu Idioma Sinfónico’ show y tercer disco

REFORMA

Formar parte del concepto Rock en tu Idioma Sinfónico no es premio a la necedad ni tampoco influyen compadrazgos, dice entre risas Sabo Romo, sino que es un proyecto donde quien desea estar se suma… si su agenda lo permite.

Para su próximo show en la Arena Ciudad de México lograron encontrar espacio de sus compromisos Rubén Albarrán de Café Tacvba, Salvador Moreno de La Castañeda, Leonardo de Lozanne de Fobia y Jonaz de Plastilina Mosh, quienes serán invitados para formar parte del inicio de la grabación de un tercer disco.

“(Los invitados) se eligen solos. Hemos vivido y creado juntos, eso está a la vista y las orejas de todos, pero cuando vienen estos procesos de tratar de configurar el elenco de los álbumes, hay que ser un poco arbitrario porque no todo el mundo puede o le interesa ser parte.

“Hay a quien le interesa y hace hasta lo imposible para poder cuadrar fechas con gira, su procedimiento de estar haciendo un disco e incluso con su propia familia”, resaltó el bajista.

Su próximo show incluye también a Cecilia Toussaint, Hector Quijada (La Lupita), Sergio Santacruz y Humberto Calderón (Neón), Piro (Ritmo Peligroso), Leoncio Lara (Bon y los Enemigos del Silencio) y a María Barracuda (Jotdog), entre otros.

La misión, resaltaron los músicos, es honrar la música latinoamericana a través de dar protagonismo a canciones clásicas con los nuevos arreglos para orquesta.

Los rockeros resaltaron que su proyecto es ejemplo de la manera para conectar con las nuevas generaciones, pues en sus conciertos cada vez se encuentran con más jóvenes.

“(Debemos) insistir en las canciones, tocarlas, presentarlas. No creo que tengamos sólo un público contemporáneo a nosotros, hay nuevas generaciones que reciben las canciones porque son buenas, no tendrían por qué no ser recibidas bien.

“Nos ocupamos de hacer un buen espectáculo que tenga un buen nivel interpretativo, hay un trabajo serio por parte de nosotros y respetuoso”, resaltó Toussaint.

Ya han tenido en el escenario invitados como Francisco Familiar, integrante de DLD, por lo que tienen carta abierta para sumar a músicos más jóvenes al proyecto.