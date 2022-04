Egresado UDLAP es reconocido por segundo año consecutivo por The Legal 500 Latin America

Staff/Rossi

Cholula, Puebla, a 17 de abril de 2022.- Luis Armando López Linaldi, egresado de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de las Américas Puebla, fue reconocido por segundo año consecutivo como Next Generation Partner en el área de Ciencias de la vida por The Legal 500 Latin America edición 2022.

“Tuve la fortuna de volver a ser reconocido este año por The Legal 500, en el área de ciencias de la vida, gracias al trabajo que desarrollo asesorando a empresas nacionales y multinacionales en sectores regulados sanitariamente como son empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, laboratorios de análisis clínicos, alimentos, entre otros”, compartió en entrevista el egresado de la UDLAP. Este reconocimiento, es fruto del trabajo que ha venido desarrollando durante muchos años y se suma a otros logros, “es el segundo año consecutivo en el que salgo en este ranking como Socio de siguiente generación, es decir, al ser socio de mi firma y por mi edad me consideran parte de la nueva escuela para efectos de ir creciendo en el sector”, explicó.

The Legal 500 es uno de los directorios legales más importantes a nivel global, cuya misión es hacer un análisis del ejercicio de la abogacía y los profesionales del derecho, enfocándose así, en posicionar a nivel global a los mejores en su rubro. Respecto a esto, el egresado de la UDLAP compartió que las áreas de práctica que se evalúan y posicionan son propiedad intelectual, ciencias de la vida, comercio internacional, corporativo, fusiones y adquisiciones, derecho financiero, por mencionar algunas. “Son muchas áreas de práctica del derecho que son evaluadas por The Legal 500 para poder ir segmentando quienes son los mejores profesionales en el ejercicio de cada una de esas prácticas”, compartió.

Por otra parte, Luis Armando López Linaldi explicó que para que se cree este directorio se revisa el tipo de trabajo que realiza cada abogado, así como la retroalimentación que dan los mismos clientes sobre esto, ya que su opinión forma una parte importante de la evaluación. Finalmente, compartió que el camino para poder llegar a ese ranking no es fácil, “implica mucho trabajo, sacrificio, dedicación y sobre todo ir entregando buenos resultados a los clientes”, resaltó. Además, Luis Armando López Linaldi, orgulloso egresado de la Universidad de las Américas Puebla, es reconocido en diversos espacios por su labor profesional, su conocimiento sobre temas legales en comercio exterior y aduanas, regulación del cannabis y compliance corporativo.