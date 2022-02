Se registra Leslie Hendricks ante organismo electoral como candidata del PRI al gobierno de Quintana Roo

Staff/Rossi

Aquí estamos nosotros, sin cola que nos pisen, buscando construir el futuro que se merece Quintana Roo, dijo después de solicitar su registro.

Es una mujer congruente, de ideales, preparada, sensible, que cuenta con todo el apoyo del priismo nacional, aseguró Miguel Alonso Reyes, Secretario de Operación Política del CEN del tricolor.

Leslie Hendricks Rubio se registró hoy ante el Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo como candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de la entidad, de cara a los comicios del 5 de junio próximo, y aseguró que encabeza un oposición por convicción, y no por conveniencia, a diferencia de aquellos que portan la camiseta de las fuerzas políticas que les permiten cumplir sus caprichos personales.

“Aquí estamos nosotros, sin cola que nos pisen, buscando construir el futuro que se merece Quintana Roo, el que queremos para nuestros hijos y las siguientes generaciones”, expresó ante militantes priistas después de hacer entrega de su solicitud de registro.

Acompañada por Miguel Alonso Reyes, Secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, en representación del Presidente del tricolor, Alejandro Moreno, y de Candy Ayuso, dirigente del Comité Directivo Estatal (CDE), señaló que, ante la posibilidad de perder su registro, hay partidos que buscan “candidatos taquilleros, candidatos que como se cambian de ropa, se cambian de partido”, con tal de alcanzar sus ambiciones personales por encima de los intereses del estado.

Pero, agregó, “aquí están los priistas que fundaron el estado, que le dieron vida, que lo hicieron grande, y me llena de mucho orgullo representarlos a cada uno de ustedes y a cada uno de ellos. Me siento muy honrada de poder abanderar al Partido Revolucionario Institucional e ir contra personas que no sólo no han dado la talla en las responsabilidades que han tenido, al frente de diversos municipios”.

Además, afirmó Leslie Hendricks, se llenan la boca diciendo que quieren acabar con la corrupción. “Yo quiero ver si la corrupción se va a medir con la misma vara en este sexenio”.

Por su parte, ante el ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz, Miguel Alonso Reyes, Secretario de Operación Política del CEN del PRI, después de transmitirle el saludo y el respaldo de Alejandro Moreno, afirmó que Leslie Hendricks es una mujer congruente, de ideales, preparada, sensible, que cuenta con todo el apoyo del priismo nacional.

Subrayó que la militancia quintanarroense constituye “un gran equipo”, participa con convicción y entusiasmo, es parte del mejor priismo nacional, y de un partido que “ha dado grandes instituciones a Quintana Roo y a México”.

Alonso Reyes señaló que “da tristeza ver cómo la delincuencia se ha apoderado del estado”, con la consecuente disminución del turismo. En este marco, expresó que Leslie Hendricks cuenta con “todo el apoyo” de Alejandro Moreno y del CEN, por lo que caminarán juntos en el proceso electoral.