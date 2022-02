Serán proyectados largometrajes y cortometrajes mexicanos en 15 estados de la república

Por Mino D’Blanc

Regresa “Ambulante Presenta” con largometrajes y cortometrajes mexicanos que serán proyectados desde la primera semana del mes de marzo hasta finales de mayo en más de 15 estados de la república mexicana entre los que se encuentran Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Yucatán, Quintana Roo, Estado de México, entre otros.

La iniciativa apuesta por la exhibición de cine documental desde una perspectiva integrada, ofreciendo un catálogo de películas de forma gratuita a exhibidores y mediando con estos espacios para estimular el acompañamiento de los títulos que son: “Cruz” dirigida por Teresa Camou Guerrero, “Volverte a ver” dirigida por Carolina Corral Paredes, “Ciudad” dirigida por Carlos Rossini, Maya Godden, Julio Hernández Cordón y Nuria Ibáñez, “Cosas que no hacemos” dirigida or Bruno Santamaría, “El compromiso de las sombras” dirigida por Sandra Luz López Barroso, “La mami” dirigida or Laura Herrero Garvín, “Negra” dirigida por Medhin Tewolde, “Tolvanegra” dirigida por Ángel Melgoza, “El guardián de la memoria” dirigida por Marcela Arteaga y “Las flores de la noche” dirigida por Eduardo Esquivel y Omar Robles.

La selección de cortometrajes “Ambulante Más Allá: sexta generación” son:

Programa número 1: “A los once” dirigido por Carolina Admirable García, “Ellas” dirigido por Angélica Itzel Cano y Guillermo Gael Estrada y “Todo lo posible” dirigido por María del Rosario Robles.

Programa número 2: “Yolik” (“Despacio”) dirigido por Epifanía Martínez Rosete, “Escuela de todos” (“Kelnmachtolyan”) dirigido por Iván Zamora Méndez y “Carta al campo” dirigido por Karla Hernández Díaz.

También se suma a la programación el cortometraje “Llueve” de Carolina Corral Paredes y Magali Rocha, documental animado que cuenta la historia de María, una mamá que descubre que la Fiscalía de Morelos enterró a su hijo y a 115 cuerpos más en una fosa oculta e irregular. El corto estará programado junto a “Volverte a ver”, también dirigido por Corral.

