En el marco del G.P. de Estados, Arturo Flores culminó su temporada de debut en la F4 U.S.

Staff/Rossi

Austin, Texas, a 25 de octubre de 2021.- Cayó el telón de la F4 United States Championship, teniendo como marco el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, escenario en el que el mexicano Arturo Flores puso punto final a su temporada debut en dicha categoría con el Gonella Flexi Racing.

Llegó a su fin un año lleno de crecimiento y aprendizaje para el leonés Arturo Flores en la F4 U.S. teniendo su temporada debut en la importante categoría de desarrollo con el auto #23 Gonella Racing/ Flexi/ OLD GRINGO/ Servi Acero/ Plus Re, en un recorrido que le entregó incluso un Top-5 que motivó al joven de 16 años.

Para este último compromiso doble del 2021, tuvo una experiencia diferente al compartir programa con la F1 en el Gran Premio de Estados Unidos, con solo una sesión de práctica, calificación y por último dos competencias en el circuito de Austin.

En el primer hit el día sábado logró venir desde atrás para recuperar puestos y cerrar en el lugar 15, luchando fuertemente por meterse al Top-10. Ya el domingo en la competencia que puso cerrojazo a la temporada, un contacto le impidió seguir avanzando cuando tenía auto para estar entre los primeros 10 de la competencia, teniendo que conformarse con el sitio 17 en una carrera que solo tuvo 4 vueltas en bandera verde, terminando así la participación del mexicano quien se seguirá preparando para perseguir su sueño en el automovilismo.

Arturo Flores – Auto #23:

“Cerramos un año importantísimo para mí, de franco crecimiento y aprendizaje en el que tuve la oportunidad de desarrollarme en los autos fórmula dentro de uno de los mejores campeonatos del continente, eso sin duda me ha permitido darme cuenta del punto en el que estoy parado y en lo que debo trabajar a futuro”.

“Este último fin de semana fue inolvidable, se compartió pista con la F1, eso motiva a cualquiera que ama el automovilismo. Las carreras fueron buenas, hay cosas por mejorar y para ello me prepararé desde ahora. Agradecer enormemente a mis patrocinadores, Flexi, OLD GRINGO, Servi Acero, Plus Re, a Ernesto Gonella y todo el equipo por su apoyo, este sueño apenas comienza”, expresó Arturo.

Arturo Flores cierra de esta forma su temporada 2021 en F4 U.S., preparando desde ahora el 2022 en donde los objetivos y metas cambiarán para el mexicano quien espera seguir creciendo en el ámbito internacional.