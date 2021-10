Estrella del rugby de Nueva Zelanda muere en accidente

ADRENALINA

El poseedor del récord de tries en un partido de Super Rugby, Sean Wainui, murió en un accidente de auto este lunes, dejando al rugby neozelandés en duelo.

El vehículo del jugador de 25 años chocó contra un árbol, según la policía.

El director general de la Federación Neozelandesa de Rugby, Mark Robinson, lamentó la muerte del centro de los Waikato Chiefs, hablando de “jornada sombría para el rugby”.

La muerte de Sean afectará profundamente a todas las personas implicadas en el rugby, en particular a sus compañeros de Bay of Plenty (su equipo en el campeonato neozelandés, al que había llegado en mayo pasado) y de los Chiefs, con los que compartimos su pena”, declaró en un comunicado.

El exjugador de los All Blacks Sonny Bill Williams rindió también homenaje en las redes sociales a Wainui. “Aunque no haya jugado a su lado, podía sentir su envergadura cuando me enfrentaba a él como rival”, tuiteó.

Wainui, que representó a la selección neozelandesa Sub-20 y a la de los Maori All Blacks, había comenzado su carrera en Super Rugby con los Canterbury Crusaders en 2016.

Se unió a los Chiefs en 2018: en junio pasado, marcó cinco tries contra la franquicia australiana de los NSW Waratahs en la victoria por 40-7 en Sídney, estableciendo el récord del mayor número de tries inscritos por un jugador en un partido de Super Rugby