Matilde Obregón fue la tercera eliminada de “MasterChef Celebrity”

Por Mino D’Blanc

La noche del viernes 3 de septiembre se transmitió por Azteca Uno el tercer programa de “MasterChef Celebrity”. Los retos fueron las temidas “Cajas Misteriosas”, pruebas que no gustan del todo a los famosos, generando reacciones encontradas, nervios, gritos y en ocasiones el desacuerdo hacia las críticas, llamadas de atención y decisiones de parte de los chefs.

-Primera prueba: “Caja Misteriosa Fusión”:

La caja contenía una tarjeta que definió el platillo que cocinarían de entre los nueve países que se hicieron presentes. Además de enaltecer cada una de las cocinas internacionales, el jurado también pidió hacer una fusión de éstas con sabores emblemáticos de México. Sesenta minutos para presentarlo y mercado abierto fue una de las ventajas. Así fue la selección de países, concursantes y platillos:

Francia: Aristeo y William, quienes tuvieron que cocinar Escargots; Brasil: Tony y Choco prepararon frijoles con carne; España: Bebeshita y David hicieron paella; China: Dalú y Paty hicieron lo mismo con carne de res; Alemania: José Joel y Paco Chacón prepararon saverkrauft; Japón: Matilde y Aída hicieron sushi; Italia: Laura Zapatay Stephanie prepararon pizza; Korea: Germán y Laura Flores hicieron kimchi y finalmente, India: Mauricio y Alicia Machado cocinaron curry.

En el momento de la degustación, los chefs se inclinaron a la mejor propuesta de cada país pasando al frente Tony con su plato “México” derramando ritmo brasileño. Obtuvo buenos comentarios, pero encontraron algunos detalles. Paco Chacón recibió felicitaciones al presentar una buena ejecución de su platillo “El que siempre gana”, al igual que Stephanie Salas con su creación y delicadeza de mezclas de su pizza “Amore Italiano a la Mexicana”. Germán Montero convenció con su “Aguachile Corsin”; Mauricio también logró una buena fusión de su “Polla Bipolar” con la salsa de Jamaica; William con su creación “Escarot Inmigrante” fue considerado por Joserra un plato digno de cualquier Bistró; David Salomón con su “Paella Pibil” también logró un muy buen resultado; Matilde Obregón con “Sushenor” obtuvo felicitaciones y Paty con su propuesta “Chiri Gon” también logró satisfacer al jurado.

Los mejores platos que subieron al balcón fueron el de Paco Chacón, Germán Montero, Paty Navidad y la “cereza del pastel” resultó David Salomón quien además tuvo una gran responsabilidad para la siguiente prueba.

-Segunda prueba: “Cajas Misteriosas en Pareja”:

David Salomón definió cómo quedarían conformadas. El reto a superar fue latas con distintos contenidos misteriosos y etiquetas en otro idioma que fueron el ingrediente principal a integrar en su platillo que los llevaría al balcón o al reto de eliminación.

Las siete parejas y el enlatado a cocinar quedó de la siguiente manera: Tony y Laura Flores: “Atún”, William Valdez y Alicia Machado: “Fuagrás”, Choco y Mauricio: “Palmitos”, Laura Zapata y Dalú: “Garbanzos”, Stephanie y Aristeo: “Sardina”, Bebeshita y Matilde: “Camarones” y José Joel y Aída Cuevas: “Cerezas Negras”.

La primera pareja calificada fue la integrada por Choco y Mauricio con su creación “Palmito Rosado”, del que no lució el producto principal y faltó una buena integración; Stephanie y Aristeo con “Las Aristefitas del Mediterráneo”, no se encontró el sabor del producto principal; Tony y Laura Flores con “Un Chile con todo” fue catalogado por Betty como magistral; William y Alicia Machado con sus “Canapés de Foie Grass a la Merci Beaucoup Oui Oui” fue catalogado por Betty y Herrera como presentación horrenda, así como notaron la falta de conocimiento y sensibilidad del producto; José Joel y Aída con sus “Cerecitas Porsinas” no lograron la presencia de sabor ni olor distintivo predominando más lo salado que lo dulce; el plato “Coliseo a la Crema” de Laura Zapata y Dalú hicieron un buen trabajo al integrar tocino cumpliendo con los requerimientos, aunque la crema resultó un poco espesa; Bebeshita y Matilde obtuvieron un sabor muy plano, aunque la presentación del platillo gustó.

Los dos mejores platos que logran subir al balcón fueron el de la dupla de Tony con Laura Flores y Dalú con Laura Zapata.

-Reto de Eliminación:

El platillo que tuvieron que preparar las diez celebridades fue el preciado y emblemático “Mole”, considerado como la “Salsa Madre de la Gastronomía Nacional”. Tenía que ser de textura tersa sin ganar ningún ingrediente arriba del otro, la cocción importantísima, equilibrio en grasa, pero sobretodo un festín para el paladar. Tuvieron los concursantes mercado abierto y 45 minutos para lograrlo.

Alicia logró cumplir con su “Mole mi bautizo”, inspirado en los muchos años que lleva en nuestro país; al “Molelonzito” de Bebeshita le faltó sal; “Ataxco de Amor” de Choco obtuvo muy buen sabor; “Mole mi Universo” de Mauricio Islas logró buen equilibrio y textura; el mole “Camila” de Stephanie en general gustó, aunque tuvo algunos detalles como la canela; el mole de Aristeo obtuvo sabores regulares y le faltó sal; José Joel fue afortunado al obtener un buen sabor agregando piña al mole aunque esa ejecución no era la apropiada; Aída con su mole “El más querido” obtuvo muy buenos comentarios que la llevaron a las lágrimas.

Quienes se situaron en la línea de eliminación fueron Bebeshita, José Joel, Aristeo y Matilde, quienes tuvieron uno de los errores inaceptables en la preparación y que fue la sal. Todos los demás se salvaron y lograron subir al balcón.

Matilde fue la tercera eliminada de “MasterChef Celebrity” al haber obtenido un mole con acidez, elevada, exceso de grasa y falta de sal, causando el asombro de los que estaban en el balón y en donde más de uno pensó que sería José Joel el elegido por los chefs.