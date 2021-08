Gaseros hacen paro y afectan 7 estados; garantizan abasto para hospitales y asilos

EXCELSIOR

Al menos 38 mil pipas y camiones de reparto de gas LP iniciaron un paro indefinido en protesta por el tope de precios al combustible que impuso el gobierno federal.

José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, adelantó escasez para los sectores doméstico y comercial.

El paro inició ayer en el Edomex y la CDMX y se le unieron agremiados de Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Querétaro e Hidalgo, entre otros.

El control de precios que inició el domingo no deja utilidad ni a empresas ni a repartidores de gas, dijo Rodríguez, quien aclaró que sí atenderán hospitales, asilos y orfanatos.

En tanto, la Amexgas se deslindó del paro y acusó que los distribuidores independientes bloquean la salida del gas en las terminales de distribución. Agregó que trabajan con seudosindicatos y organizaciones delictivas para cerrar y controlar zonas.

En la colonia Industrial Vallejo, en la CDMX, se observó que personas buscaban dónde rellenar sus cilindros domésticos de gas / Foto: Ricardo Vitela

GASEROS INICIAN PARO INDEFINIDO; GASEROS INICIAN PARO INDEFINIDO

El gremio asegura que el precio que hoy se aplica a nivel nacional no garantiza margen de utilidad ni para las empresas ni para los repartidores de gas

Cerca de 38 mil pipas y camiones de reparto de gas LP han suspendido actividades de manera indefinida en casi todo el país debido al desacuerdo por el tope de precios al combustible que impuso el Gobierno Federal.

José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, aseguró que esto va a provocar una severa escasez de gas, principalmente para los sectores doméstico y comercial.

El paro inició ayer en el Estado de México y la Ciudad de México. Sin embargo, también se unieron agremiados de Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Hidalgo, entre otros, por lo que el paro ya es a escala nacional.

El precio que hoy se aplica a escala nacional es inoperante, las plantas consideran tener nula operación porque no hay costo, no porque estemos cerrando, hicimos una suspensión de actividades indefinida porque no nos encontramos en condiciones de operación porque no hay margen de utilidad ni para las empresas ni para los repartidores de gas”, dijo Rodríguez.

El representante de los distribuidores aseguró que en el país operan más de 45 mil unidades de reparto, de las cuales 20% pertenece a las gaseras, mientras que los restos son comisionistas, es decir, aquellos que sacan el gas de las terminales y lo llevan hasta el punto final de venta.

Aseguró que el abasto se mantendrá para instituciones prioritarias como lo son los hospitales, asilos y orfanatos.

No queremos lastimar a la población”, dijo.

AMEXGAS: SE DESLINDA Y LOS ACUSA DE CRIMINALES

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas A.C. (Amexgas) se deslindó del paro de actividades que están realizando los comisionistas en el reparto del gas LP y que mantendría paradas más de 38 mil pipas y camiones.

A través de sus redes sociales, el organismo empresarial aseguró que los distribuidores independientes están bloqueando la salida del gas en las terminales de distribución y reparto, lo cual estará generando un problema importante de escasez.

Las Empresas distribuidoras del Valle de México se deslindan de las acciones de Grupos de Comisionistas Independientes, que no tienen permiso de distribución y están bloqueando las plantas”. Agregó que trabajan con seudosindicatos y organizaciones delictivas para cerrar y controlar zonas.

Es importante mencionar que la semana pasada la Secretaría de Energía (Sener) instruyó a la CRE a definir una metodología que permitiera, por seis meses, controlar los precios para

los consumidores finales, debido a que se han encontrado inconsistencias en el mercado.

Con la implementación del control de precios de gas LP, los distribuidores hemos comunicado a las autoridades los riesgos y afectaciones implícitos y nuestro interés en coadyuvar en una solución integral que sí resuelva el problema de fondo en beneficio de los consumidores”, aseguró Amexgas.

En días pasados, Carlos Serrano, presidente del organismo, dijo Excélsior que cada una de las empresas del sector estará llevando a cabo un análisis para determinar las afectaciones por estas medidas, así como detectar cuáles y cuántos de sus derechos están siendo violados, por lo que no descarta que se emitan amparos legales.

La decisión de qué acciones se tomarán dependerá de cada empresa. Se realizarán análisis en materia jurídica y energética. Son posibles (los amparos), si existieran violaciones a la ley. Es posible que agentes económicos de las empresas tomen la decisión”.

EDOMEX E HIDALGO, CON PROBLEMAS

Decenas de amas de casa, transportistas y negocios que utilizan gas se quedaron sin el combustible ante el paro de actividades de las gaseras que operan en el Estado de México.

Desde muy temprano, vecinos en carros o en diablitos empezaron a recorrer las estaciones de rellenado de gas que hay en la entidad para poder conseguir el combustible.

Sin embargo, en las puertas sólo hay letreros que indican que no hay servicio por contingencia.

Ando buscando gas y en ninguna gasera, ni camiones, hay nada. Ya recorrí varias. Vengo desde 4 Vientos buscando gas, supuestamente porque va a bajar. No sé si sea cierto, pues nos hace falta para la comida, para bañarse. No hay nada”, apuntó Fabián Flores, vecino de 4 Vientos en Ixtapaluca.

En Hidalgo tres municipios, entre ellos Pachuca, comenzaron a resentir el desabasto en la distribución de gas doméstico, derivado del paro de labores que repartidores del combustible iniciaron este día por la pérdida de ganancias que les ha provocado la regulación del precio del inflamable.

–María de los Ángeles Velasco y Emmanuel Rincón